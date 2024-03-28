Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной

Казна и Политика
44
Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной
Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной
Послы ЕС договорились об обновлении и продлении соглашения о либерализированной торговле с Украиной.
Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter (X) информирует бельгийское председательство в Совете Евросоюза.
«Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС», — говорится в сообщении.
Читайте также
Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.
Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.
По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.
Читайте также
Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. По документу, базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.