Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной — Finance.ua

Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной

Послы ЕС договорились об обновлении и продлении соглашения о либерализированной торговле с Украиной.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter (X) информирует бельгийское председательство в Совете Евросоюза.

«Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС», — говорится в сообщении.

Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.

Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. По документу, базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

Економічна Правда По материалам:

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