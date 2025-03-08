Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине снизились на 18% в феврале — Finance.ua
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Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине снизились на 18% в феврале

Технологии&Авто
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Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине снизились на 18% в феврале
Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине снизились на 18% в феврале
В феврале на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 845 авто, что на 13% меньше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Отмечается, что по сравнению с прошлогодним февралем регистрации новых коммерческих авто упали на 18%.

ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в феврале:

  • Renault — 169 ед.;
  • Citroen — 93 ед.;
  • MAN — 78 ед.;
  • Iveco — 69 ед.;
  • Ford — 66 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1817 новых машин, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Напомним, определен победитель ежегодного конкурса Women's World Car Of The Year («Женский всемирный автомобиль года»). Им стал семейный кроссовер Hyundai Santa Fe.

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По материалам:
Finance.ua
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