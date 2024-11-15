Продажи автомобилей из Китая резко выросли в рф после введения санкций — FT — Finance.ua
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Продажи автомобилей из Китая резко выросли в рф после введения санкций — FT

Технологии&Авто
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Продажи китайских автомобилей в россии стремительно выросли после того, как западные санкции заставили известные бренды прекратить сотрудничество с москвой и россия стала крупнейшим рынком сбыта для автопроизводителей из Китая.
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Об этом сообщает газета Financial Times.
Этот рост помог китайским автопроизводителям в то время, когда Пекин столкнулся с повышением пошлин на экспорт электромобилей в США и ЕС, а также вызвал быстрые изменения в автомобильной культуре россии.
«Люди голосуют своим кошельком», — отметил Илья Фролов, автомобильный блогер из москвы. «Если вы покупаете машину, выбор у вас такой: либо [российская] Lada, либо очень дорогая европейская модель, завезенная через серый импорт, либо хорошо укомплектованный и относительно недорогой китайский автомобиль».
Полномасштабное вторжение россии в Украину повлекло за собой резкое сокращение продаж автомобилей европейских, корейских и японских брендов, ранее доминировавших на российском рынке.
Сегодня же их доля упала до 8,5%, тогда как доля китайских производителей за тот же период выросла с 9% до 57%.
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За первые девять месяцев 2024 года россия стала крупнейшим рынком сбыта для китайских автомобилей, и объем продаж достиг 849,951 единиц, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. Вторым по величине рынком стала Мексика, которая импортировала менее половины этого объема.
«Впечатляющий рост экспорта автомобилей из Китая за последние годы в основном зависит от спроса на российском рынке, — отметил Цуй Дуншу, генеральный секретарь ассоциации. — Резкие колебания и изменения в конкурентном ландшафте российского авторынка предоставили китайским компаниям большие возможности для продаж и значительные прибыли».
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Приблизительно 90% продающихся в россии китайских автомобилей оснащены двигателями внутреннего сгорания.
По материалам:
Економічна Правда
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