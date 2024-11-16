Гибридные авто: самые популярные среди украинцев в октябре — Finance.ua

Гибридные авто: самые популярные среди украинцев в октябре
В октябре автопарк Украины увеличился более чем на 1,9 тысячи гибридных легковых авто (HEV и PHEV).
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что показатель в прошлом месяце на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Лидеры новых авто
Среди новых авто доля гибридов составила 63%, что несколько больше по сравнению с 59% в октябре 2023 года.
Лидером в сегменте новых гибридных автомобилей остается Toyota RAV-4 с 261 регистрацией.
Второе место занял Nissan Qashqai (82 авто), а третье — Toyota Yaris Cross (79 авто).
Подержанные авто
Среди подержанных импортированных гибридов больше всего регистраций получил Ford Fusion US (54 авто). Также в лидерах — Toyota Prius (46 авто) и Toyota RAV-4 (38 авто).
Напомним, эксперты Института исследований авторынка сообщили, что средний возраст на украинском вторичном рынке составляет около 15 лет.
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