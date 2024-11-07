Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10) — Finance.ua

Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10)
В октябре украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.
По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации таких авто упали на 23%.
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
- дизельные — 26%;
- электромобили — 20%;
- гибриды и авто с ГБО — по 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Справка Finance.ua:
- За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто.
- Среднее значение цены на вторичном рынке пятый месяц подряд остается неизменным на уровне $5500. В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самая низкая средняя цена, которая по итогам сентября составляет $2500, имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.
- В тройку бестселлеров октября попал электромобиль.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины:
Автогражданка (ОСАГО) быстро
Поделиться новостью