Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10) — Finance.ua
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Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10)

Технологии&Авто
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Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10)
Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10)
В октябре украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.
По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации таких авто упали на 23%.
Самые популярные подержанные авто из-за рубежа (ТОП-10)
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
  • дизельные — 26%;
  • электромобили — 20%;
  • гибриды и авто с ГБО — по 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Справка Finance.ua:

  • За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто.
  • Среднее значение цены на вторичном рынке пятый месяц подряд остается неизменным на уровне $5500. В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самая низкая средняя цена, которая по итогам сентября составляет $2500, имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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