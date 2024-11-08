Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика) — Finance.ua

Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика) Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика)

По итогам аналитики Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

По отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4124 шт. (новых — 969 шт., б/у — 3155 шт.).

Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были всего 17 автомобилей.

В общей сложности с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

Справка Finance.ua:

В тройку бестселлеров октября попал электромобиль. В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4. А «бронзу» месяца получил электромобиль HONDA M-NV.

Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.