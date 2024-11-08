Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика) — Finance.ua
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Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика)
Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика)
По итогам аналитики Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
По отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.
Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году.
Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре (инфографика)
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4124 шт. (новых — 969 шт., б/у — 3155 шт.).
Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были всего 17 автомобилей.
В общей сложности с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.
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Справка Finance.ua:

  • В тройку бестселлеров октября попал электромобиль. В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.
  • Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4. А «бронзу» месяца получил электромобиль HONDA M-NV.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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