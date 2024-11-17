Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото) — Finance.ua

Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото) 17.11.2024, 00:13 — Технологии&Авто

Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото), Фото: Nissan

Nissan представил обновленный Z400 2025 модельного года в Японии. Купе получило новые варианты отделки, включая уникальный цвет Midnight Purple.

Об этом сообщает Carscoops.

Кроме этого, автомобиль получил кнопку экстренного вызова SOS в салоне, которая теперь стандартная для всех комплектаций.

Расширенная цветовая палитра

Обновленная цветовая гамма сейчас обхватывает 11 цветов. Она включает Wangan Blue, Vibrant Red/Super Black, Brilliant White Pearl/Super Black и, конечно, вышеупомянутый Midnight Purple.

Фото: Nissan

Этот новый цвет можно встретить в Skyline, а теперь он доступен для Ariya EV, Note Aura и R35 GT-R. Также остается доступным цвет 432 Orange.

К тому же покупатели могут выбрать Customized Edition, которая имеет более спортивный вид благодаря раздельной радиаторной решетке, карбоновому заднему спойлеру, 19-дюймовым легкосплавным дискам, наклейкам в гоночном стиле и эксклюзивным значкам.

Фото: Nissan

Стоимость Z400 в 2025 году начинается с 36 000 долларов, тогда как вариант Nismo стоит дороже — 61 100 долларов.

Однако производство будет ограничено 4100 единицами: 3100 образцов стандартной Fairlady Z, 500 единиц Nismo и еще 500 дилерских демонстрационных автомобилей.

Из-за ограниченного количества потенциальным покупателям буквально придется участвовать в лотерее в дилерских центрах.

Телеканал 24 По материалам:

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