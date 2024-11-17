Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото) — Finance.ua
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Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото)

Технологии&Авто
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Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото)
Nissan презентовал обновленное купе Z400 в эксклюзивном цвете (фото), Фото: Nissan
Nissan представил обновленный Z400 2025 модельного года в Японии. Купе получило новые варианты отделки, включая уникальный цвет Midnight Purple.
Об этом сообщает Carscoops.
Кроме этого, автомобиль получил кнопку экстренного вызова SOS в салоне, которая теперь стандартная для всех комплектаций.

Расширенная цветовая палитра

Обновленная цветовая гамма сейчас обхватывает 11 цветов. Она включает Wangan Blue, Vibrant Red/Super Black, Brilliant White Pearl/Super Black и, конечно, вышеупомянутый Midnight Purple.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Этот новый цвет можно встретить в Skyline, а теперь он доступен для Ariya EV, Note Aura и R35 GT-R. Также остается доступным цвет 432 Orange.

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К тому же покупатели могут выбрать Customized Edition, которая имеет более спортивный вид благодаря раздельной радиаторной решетке, карбоновому заднему спойлеру, 19-дюймовым легкосплавным дискам, наклейкам в гоночном стиле и эксклюзивным значкам.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Стоимость Z400 в 2025 году начинается с 36 000 долларов, тогда как вариант Nismo стоит дороже — 61 100 долларов.
Однако производство будет ограничено 4100 единицами: 3100 образцов стандартной Fairlady Z, 500 единиц Nismo и еще 500 дилерских демонстрационных автомобилей.
Из-за ограниченного количества потенциальным покупателям буквально придется участвовать в лотерее в дилерских центрах.
По материалам:
Телеканал 24
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