WordPress запустил инструмент для создания сайтов прямо в браузере
WordPress.org представил новый инструмент, позволяющий создавать сайты непосредственно в браузере без регистрации, хостинга или домена.
Как работает новый инструмент
Сервис доступен на странице my.WordPress.net. После открытия страницы пользователь получает рабочее пространство, в котором можно создавать и редактировать сайт локально в браузере. Для начала работы нужно только указать имя.
Сайты, созданные в этой среде, являются приватными. WordPress отмечает, что они не предназначены для публичного доступа, поиска или работы с большим трафиком.
Компания позиционирует инструмент как среду для создания черновиков, ведения заметок, исследований или тестирования тем и плагинов.
Вся информация хранится локально в браузере пользователя и не передается на сервер WordPress.
Технология WordPress Playground
Новый инструмент работает на базе WordPress Playground — технологии, позволяющей запускать WordPress в браузере без серверной части. В этом режиме пользователь получает базовую установку WordPress с возможностью устанавливать темы и плагины.
Хранилище для такой среды начинается примерно со 100 МБ. Пользователям доступны различные плагины, в том числе персональный RSS-читатель, инструмент для управления взаимодействием с клиентами и помощник на основе искусственного интеллекта.
Поделиться новостью
Также по теме
Как подорожал за 10 лет популярный автомобиль Toyota Corolla
В Украине снизился спрос на электрокары: какие модели выбирали в феврале
Категория D: как получить право управлять автобусом
Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива
Apple готовит новую премиальную линейку Ultra-устройств