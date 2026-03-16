WordPress запустил инструмент для создания сайтов прямо в браузере

WordPress.org представил новый инструмент, позволяющий создавать сайты непосредственно в браузере без регистрации, хостинга или домена.

Как работает новый инструмент

Сервис доступен на странице my.WordPress.net. После открытия страницы пользователь получает рабочее пространство, в котором можно создавать и редактировать сайт локально в браузере. Для начала работы нужно только указать имя.
Сайты, созданные в этой среде, являются приватными. WordPress отмечает, что они не предназначены для публичного доступа, поиска или работы с большим трафиком.
Компания позиционирует инструмент как среду для создания черновиков, ведения заметок, исследований или тестирования тем и плагинов.
Вся информация хранится локально в браузере пользователя и не передается на сервер WordPress.

Технология WordPress Playground

Новый инструмент работает на базе WordPress Playground — технологии, позволяющей запускать WordPress в браузере без серверной части. В этом режиме пользователь получает базовую установку WordPress с возможностью устанавливать темы и плагины.
Хранилище для такой среды начинается примерно со 100 МБ. Пользователям доступны различные плагины, в том числе персональный RSS-читатель, инструмент для управления взаимодействием с клиентами и помощник на основе искусственного интеллекта.
По материалам:
mezha.media
