WordPress представил экспериментальный ИИ-инструмент Telex для создания сайтов

WordPress представил на конференции WordCamp US 2025 в Портленде свой новый экспериментальный продукт — инструмент на основе искусственного интеллекта Telex, позволяющий создавать блоки контента для сайтов с помощью простых подсказок.

Как сообщает TechCrunch, новый сервис доступен в тестовом режиме на домене telex.automattic.ai. Пользователи могут вводить желаемый запрос, после чего получают готовый .zip-файл с блоком, который можно подключить к сайту в качестве плагина или загрузить в WordPress Playground — версию CMS, работающую непосредственно в браузере.

Telex работает с модульной системой Gutenberg, которая используется для построения страниц в WordPress: текстовые блоки, изображения, колонки или другие элементы. На презентации соучредитель WordPress и CEO Automattic Мэтт Мулленвег показал, как разработчики с помощью Telex смогли быстро создать анимацию для маркетинговой кампании.

Впрочем, инструмент пока далек от совершенства. Первые тестировщики отметили, что часть проектов работает нестабильно или требует дополнительной доработки. Сам Мулленвег подчеркнул, что Telex является лишь прототипом, но выразил уверенность в потенциале ИИ для развития миссии WordPress — делать веб-публикации доступными всем, без необходимости сложных технических знаний.

Кроме Telex, на WordCamp показали еще один экспериментальный ИИ-инструмент — браузерный ассистент для помощи пользователям WordPress, собранный менее чем за день. Мулленвег также поделился восторгом от браузера Perplexity Comet, позволяющего взаимодействовать с WordPress напрямую.

Выход Telex проходит на фоне конкуренции в сфере ИИ-агентов и инструментов для автоматизации создания сайтов. В настоящее время свои ИИ решения для бизнеса активно продвигают Microsoft (Copilot) и Anthropic (Claude). Для WordPress запуск Telex может стать шагом к укреплению собственной экосистемы и одновременно ответом на вызовы новых игроков на рынке.

