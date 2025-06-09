WordPress планирует интегрировать искусственный интеллект в свою платформу — Finance.ua

WordPress планирует интегрировать искусственный интеллект в свою платформу Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

WordPress планирует интегрировать искусственный интеллект в свою платформу

Команда WordPress AI объявила об амбициозных планах интеграции искусственного интеллекта непосредственно в ядро ​​популярной платформы. Джеймс ЛаПейдж, ведущий инженер команды, раскрыл детали будущих возможностей, которые могут кардинально изменить способ создания контента миллионами пользователей по всему миру.

WordPress, питающий более 43% всех сайтов в интернете, активно исследует возможности внедрения AI-агентов в свою экосистему. ЛаПейдж объясняет, что команда сосредотачивается на разработке инструментов, позволяющих сторонним разработчикам и сервисам подключать AI-системы к WordPress без встраивания генеративных функций непосредственно в ядро.

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Ключевой инновацией станет протокол Model Context Protocol (MCP). Этот открытый стандарт позволит программному обеспечению взаимодействовать с AI-агентами унифицированным способом. По словам ЛаПейдж, это создаст возможности для плагинов экспонировать функциональность через MCP, что откроет новые горизонты для автоматизации веб-публикаций.

Новые возможности для контент-мейкеров

Будущие AI-инструменты WordPress смогут анализировать данные сайта, типы контента и пользовательские привычки. Система научится понимать специфику каждого проекта и будет предлагать персональные решения. Разработчики могут создавать агентов для генерации медиа-контента, написания текстов или даже полной автоматизации публикаций.

Особенно интересна перспектива создания AI-помощников, которые будут понимать контекст конкретного WordPress-сайта. Такие агенты смогут читать существующий контент, анализировать структуру и предлагать релевантные дополнения или улучшения.

Открытая экосистема вместо закрытых решений

В отличие от многих конкурентов WordPress выбирает путь открытости. Вместо создания своих AI-моделей, платформа фокусируется на обеспечении совместимости с существующими решениями. Это означает, что пользователи смогут выбирать между разными ИИ-провайдерами и интегрировать их в свои проекты через единый интерфейс.

ЛаПейдж подчеркивает важность сохранения цифрового присутствия пользователей в Интернете. WordPress стремится стать платформой, где люди смогут продолжать выражать себя цифровым способом, используя ИИ в качестве инструмента расширения возможностей, а не замены творчества.

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Команда также работает над созданием детального плана развития с четкими инструкциями для разработчиков. Это позволит сообществу активно включиться в формирование будущего AI-экосистемы WordPress и создавать инновационные решения для миллионов пользователей платформы.

Интеграция искусственного интеллекта в WordPress обещает стать поворотным моментом в веб-публикациях. Сочетание открытости платформы с мощностью современных AI технологий может создать новые стандарты для создания и управления цифровым контентом в ближайшие годы.

Terazus По материалам:

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