WordPress планирует интегрировать искусственный интеллект в свою платформу — Finance.ua

WordPress планирует интегрировать искусственный интеллект в свою платформу
Команда WordPress AI объявила об амбициозных планах интеграции искусственного интеллекта непосредственно в ядро популярной платформы. Джеймс ЛаПейдж, ведущий инженер команды, раскрыл детали будущих возможностей, которые могут кардинально изменить способ создания контента миллионами пользователей по всему миру.
WordPress, питающий более 43% всех сайтов в интернете, активно исследует возможности внедрения AI-агентов в свою экосистему. ЛаПейдж объясняет, что команда сосредотачивается на разработке инструментов, позволяющих сторонним разработчикам и сервисам подключать AI-системы к WordPress без встраивания генеративных функций непосредственно в ядро.
Ключевой инновацией станет протокол Model Context Protocol (MCP). Этот открытый стандарт позволит программному обеспечению взаимодействовать с AI-агентами унифицированным способом. По словам ЛаПейдж, это создаст возможности для плагинов экспонировать функциональность через MCP, что откроет новые горизонты для автоматизации веб-публикаций.
Новые возможности для контент-мейкеров
Будущие AI-инструменты WordPress смогут анализировать данные сайта, типы контента и пользовательские привычки. Система научится понимать специфику каждого проекта и будет предлагать персональные решения. Разработчики могут создавать агентов для генерации медиа-контента, написания текстов или даже полной автоматизации публикаций.
Особенно интересна перспектива создания AI-помощников, которые будут понимать контекст конкретного WordPress-сайта. Такие агенты смогут читать существующий контент, анализировать структуру и предлагать релевантные дополнения или улучшения.
Открытая экосистема вместо закрытых решений
В отличие от многих конкурентов WordPress выбирает путь открытости. Вместо создания своих AI-моделей, платформа фокусируется на обеспечении совместимости с существующими решениями. Это означает, что пользователи смогут выбирать между разными ИИ-провайдерами и интегрировать их в свои проекты через единый интерфейс.
ЛаПейдж подчеркивает важность сохранения цифрового присутствия пользователей в Интернете. WordPress стремится стать платформой, где люди смогут продолжать выражать себя цифровым способом, используя ИИ в качестве инструмента расширения возможностей, а не замены творчества.
Читайте также
Команда также работает над созданием детального плана развития с четкими инструкциями для разработчиков. Это позволит сообществу активно включиться в формирование будущего AI-экосистемы WordPress и создавать инновационные решения для миллионов пользователей платформы.
Интеграция искусственного интеллекта в WordPress обещает стать поворотным моментом в веб-публикациях. Сочетание открытости платформы с мощностью современных AI технологий может создать новые стандарты для создания и управления цифровым контентом в ближайшие годы.
Поделиться новостью