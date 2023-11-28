Продажа активов обанкротившихся банков: почему кредиты физлиц объединяют в пулы — Finance.ua

Продажа активов обанкротившихся банков: почему кредиты физлиц объединяют в пулы Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Продажа активов обанкротившихся банков: почему кредиты физлиц объединяют в пулы

Для каждого ликвидируемого банка кредиты физических лиц — это активы, средства от управления которыми должны пойти на расчет с его кредиторами. То есть либо кредит должен быть возвращен заемщиком банка, либо продан на открытом онлайн-аукционе.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц рассказали , что нужно знать о кредитах физлиц и почему их объединяют в пулы при банкротстве банков.

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Кредиты физических лиц могут быть разными. Традиционно наиболее типичны:

ипотечные кредиты, которые брались в банке, позже обанкротившемся, под залог недвижимого имущества (жилая недвижимость, земли и т. п. );

); автокредиты, в залог по которым оформлены транспортные средства;

потребительские кредиты, оформленные под покупку «чайников-утюгов-телевизоров», а то и вовсе — беззалоговая задолженность по кредитным картам.

Как кредиты выставляются на продажу?

В первую очередь на продажу выставляются просроченные кредиты, заемщики по которым не выполняют свои обязательства перед банком.

Все аукционы проходят в системе Прозорро.Продажи — в режиме онлайн с возможностью следить за ходом торгов для каждого желающего.

От того, какой кредит выставляется на продажу, зависит круг потенциальных покупателей. Например, кредитный портфель банка «Аркада» приобрел один из действующих банков.

Почему кредиты физлиц продаются пулами?

Ключевая ценность любого кредита — его залог. Качество и стоимость оформленного в обеспечение имущества — едва ли не основной фактор, учитываемый потенциальным покупателем при расчете своего ценового предложения за лот. Ведь если заемщик не погасит в срок свою задолженность, кредитор может в предусмотренном законодательством порядке обратить взыскание на переданное в залог имущество. Если такого имущества нет — то и перспективы возврата долга долговременные или вовсе сомнительные.

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Кредиты физлиц могут продаваться как на индивидуальных торгах, так и в составе пулов.

Например, уже упоминавшиеся ипотечные кредиты банка «Аркада» в пул были включены только после того, как неуспешно прошли раунд индивидуальных торгов, во время которых не были проданы.

Что же касается, например, незначительных по сумме беззалоговых кредитов физических лиц — то они сразу объединяются и на продажу выставляются в составе пулов.

Как определяется стартовая стоимость кредита?

Стартовая цена любого ликвидируемого актива банка, который впервые выставляется на продажу — это большая из величин: его балансовая или оценочная стоимости. Такой подход был выбран сознательно во избежание спекуляций на тему завышения/занижения стартовой цены лота. Таким образом, цена продажи любого актива формируется исключительно на аукционе участниками торгов и их конкуренцией.

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Стартовая цена пулов кредитов физических лиц, впервые выставляемых на продажу, — также общая сумма больших величин балансовая или оценочная стоимость по включенным в состав пула договорам.

Участие в аукционе могут принимать все заинтересованные инвесторы, кроме заемщиков и поручителей по выставленным на продажу договорам. Также покупателями не могут быть российская федерация и лица, связанные с государством-агрессором.

Следите за нашими аукционами и участвуйте в торгах.

Все средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

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