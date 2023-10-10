Нацбанк запустил онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах в банках — Finance.ua
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Нацбанк запустил онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах в банках

Кредит&Депозит
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Нацбанк запустил онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах в банках
Нацбанк запустил онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах в банках
Национальный банк Украины ввел онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного Кредитного реестра.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«С помощью этого сервиса физические лица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас — 617 тыс. грн). Согласно действующему законодательству Украины услуга предоставляется физическим лицам бесплатно», — говорится в сообщении.

Как это работает

Сервис доступен по ссылке на странице официального Интернет-представительства Национального банка в формате 24/7.
Для получения сервиса пользователь должен авторизоваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков — участников системы.
В ответ на онлайн запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра НБУ.
В частности, о:
  • сумме задолженности и состоянии выполнения обязательств;
  • наименовании банка-кредитора и дате предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.
Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.
В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Для чего это нужно

Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор.
Участники Кредитного реестра НБУ — банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц — обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число. Дата последнего обновления указывается непосредственно в сформированном пользователем отчете.

Дополнительные возможности

С помощью веб-ресурса Кредитного реестра НБУ пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.

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По материалам:
Finance.ua
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