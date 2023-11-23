Долги украинцев по микрокредитам достигли почти 10 миллиардов гривен — Finance.ua

Долги украинцев по микрокредитам достигли почти 10 миллиардов гривен Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Долги украинцев по микрокредитам достигли почти 10 миллиардов гривен

Украинцы с начала года оформили 6 млн займов на общую сумму 29,1 млрд грн. По состоянию на конец сентября долги украинцев перед МФО составили 9,44 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

«6 миллионов новых кредитных договоров на общую сумму 29,1 миллиарда гривен было оформлено в Украине с января по сентябрь 2023 года. Это уже больше, чем за весь 2022 год, однако в 1,8 раза меньше, чем в 2021, когда украинцы взяли 10,8 млн микрозаймов на сумму 48,4 млрд грн», — сказано в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Сколько кредитов берут ежеквартально

В среднем, в месяц в третьем квартале текущего года регистрировалось 715 тысяч новых микрозаймов. По сравнению со спадом в начале полномасштабного вторжения, количество новых кредитов в МФО возросло. Но это все еще меньше в 1,7 раза, чем соответствующие среднемесячные показатели 2021 года (1,23 млн).

В 2023 году количество заключенных договоров увеличивается на 7% с каждым кварталом.

Средний размер микрокредита

Очередным рекордом в третьем квартале стал средний размер микрокредита — 4985 гривен.

Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения и почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2021 года.

Инфографика: Опендатабот

Задолженность

Продолжает расти и задолженность по микрозаймам: +6% за квартал.

Так, на конец сентября долги украинцев перед МФО достигли 9,44 миллиарда гривен. Даже несмотря на то, что украинцы активно погашали свои задолженности в течение 2022 года и заметно сократили сумму общего долга, уже в этом году он снова увеличился: на 1,4 миллиарда гривен.

Инфографика: Опендатабот

Стоит отметить, что более половины новых долгов — 757 млн ​​грн — возникли в первом квартале этого года.

Справка Finance.ua:

22 ноября Верховная Рада приняла в целом инициированный НБУ законопроект № 9422 относительно ответственного кредитования и эффективного регулирования на рынке небанковских финансовых услуг.

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