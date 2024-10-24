ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли с начала года — Finance.ua
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ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли с начала года

Фондовый рынок
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ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли с начала года
ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли с начала года
По результатам девяти месяцев 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 64,01 млрд грн, а чистая прибыль составила 48,35 млрд грн (+11,5% г/г).
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Даже в условиях значительных вызовов средства на счетах клиентов остаются стабильными, а количество активных клиентов растет. ПриватБанк уверенно продолжает обеспечивать поддержку украинской экономики», — заявили в ПриватБанке.
Банк уплатил 15,66 млрд грн налога на прибыль.
Инфографика: ПриватБанк
Инфографика: ПриватБанк
У банка есть 1173 отделения, 6860 банкоматов, 10 411 терминалов и более 311 тыс. POS-терминалов.
Кроме того, банк насчитывает 18,3 млн физических лиц активных клиентов, 13,51 млн пользователей приложения Приват24 и 890 тыс. бизнес-клиентов.

Кредитный портфель

С начала года кредитный портфель банка увеличился на 18,4%, превысив 108,99 млрд грн по состоянию на конец сентября.
В течение третьего квартала банк поддерживал достигнутый уровень бизнес-активности, несмотря на давление дефицита электроэнергии на население и бизнес.
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«ПриватБанк не только развивал существующие кредитные программы для населения, малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, а также сосредоточил усилия на поддержке энергонезависимости, продовольственной безопасности, экспортных отраслей. Банк одним из первых поддержал государственные инициативы по кредитованию альтернативной генерации, присоединился к программе „Национальный кешбєк“, что способствует спросу на отечественные товары», — заявили в финучреждении.

Операционные расходы

Высокое качество кредитного портфеля обуславливает почти нулевые расходы на формирование дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков. Операционные расходы остаются под контролем руководства. По итогам девяти месяцев 2024 года они увеличились всего на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже темпов инфляции.
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На благотворительность ПриватБанк с начала года перечислил 167,06 млн грн.
Напомним, клиенты ПриватБанка теперь могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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