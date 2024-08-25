«Конверт» от ПриватБанка: как это работает — Finance.ua
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«Конверт» от ПриватБанка: как это работает

Фондовый рынок
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«Конверт» от ПриватБанка: как это работает
«Конверт» от ПриватБанка: как это работает
В 2023 году Приватбанк разработал сервис для сбора средств и назвал его «Конвертом».
Как отметил в описании продукта сам Приватбанк, Конверты предназначены «для сбора донатов, накопления средств и управления собственными расходами».
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Здесь мы видим наличие QR-кода, с помощью которого можно, отсканировав его, попасть в приложение Приват24 (если оно есть) и продолжить отправку доната там. Также, как мы видим, можно использовать для внесения средств систему Google Pay.
Впрочем, Приватбанк добавил в сервис несколько своих новинок, выгодно отличающих Конверт от монобанковских Банок.
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В первую очередь Конвертом можно рассчитываться. То есть после окончания сбора не нужно перемещать из него деньги на карту. Платежи, переводы, расчеты в магазинах с помощью Конверта — все, как и у любой другой банковской карты.
Не считая этого, Конверт можно «заклеить» до определенной даты либо суммы. То есть закрыть возможность тратить из него. Эта функция более важна для управления собственными финансами, но и в случае сбора средств также может быть использована
Читайте больше в нашей статье:

Сервисы для сбора средств: что предлагают украинские банки

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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