ПриватБанк избрал нового председателя правления — Finance.ua

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ПриватБанк избрал нового председателя правления

об избрании Микаэля Бёркнерта на должность Председателя Правления банка. 7 октября 2024 года Наблюдательный совет ПриватБанка объявил

Это решение завершило конкурсный отбор на международном уровне, в котором приняли участие высококвалифицированные кандидаты из Украины и из-за рубежа.

Избрание господина Бёркнерта, одного из топ-банкиров Швеции, демонстрирует эффективность корпоративного управления ПриватБанка и способность Украины невзирая на войну привлекать лучших специалистов финансового сектора. Этот шаг также подчеркивает последовательность Украины в вопросах интеграции с Европейским Союзом и ее прогресс на этом пути. Под руководством г-на Бёркнерта ПриватБанк и в дальнейшем будет играть значительную роль в обеспечении экономической устойчивости Украины и ее восстановлении.

О Микаэле Бёркнерте

Более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях Микаэля Бёркнерта подтверждает его уникальную экспертизу для управления крупнейшим государственным банком Украины. До этого он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

В Swedbank Бьоркнерт успешно внедрял инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу. Он также известен на международном уровне экспертом банковского сектора, и является советником высшего руководства разных мировых банков по стратегическим вопросам.

Перед тем, как присоединиться к Swedbank, он занимал должность Председателя Совета директоров в Bankgirot (Швеция), Руководителя по направлению международных транзакций в Банке SEB (Эстония), Члена Совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

В ПриватБанке г-н Бёркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, за счет чего банк будет оставаться надежным партнером, которому доверяют более 18 миллионов клиентов.

В своем первом комментарии в качестве кандидата на должность Председателя Правления Микаэль Бёркнерт сказал: «Для меня большая честь стать частью ПриватБанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную стойкость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежит доверие, инновации и служение украинскому народу. Вместе с талантливыми сотрудниками и при поддержке наблюдательного совета мы будем работать над обеспечением устойчивой ценности для всех стейкхолдеров».

Назначение подлежит регуляторному согласованию НБУ.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк — крупнейший государственный банк Украины. На сегодняшний день в банке обслуживаются более 18 миллионов активных клиентов, а всего его услугами пользуются 70% украинцев.

Банк является лидером в розничном сегменте и активно внедряет услуги для малого и среднего бизнеса, имеет мощную цифровую экосистему и разветвленную сеть из 1186 отделений, 6850 банкоматов, почти 10,4 тысяч терминалов самообслуживания и более 308 000 POS-терминалов по всей территории. Команда ПриватБанка насчитывает более 19 000 работников.

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