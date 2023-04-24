ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля — Finance.ua

ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля Сегодня 20:01 — Фондовый рынок

ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 144.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в Украине было 65 действующих банков. С начала года были закрыты два банка, у которых было 86 отделений: «Айбокс Банк» (69) и «Форвард» (17).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке — 1 209 (-1). В государственном Ощадбанке 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделения.

Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и УкрСиббанк (230). Замыкает пятерку частный банк ПУМБ (221).

Таблица: РБК-Украина

Напомним, на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%).

Больше всего отделений было в государственном ПриватБанке — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хоть и сократил 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1182 отделения (-420).

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