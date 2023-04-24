ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля

Фондовый рынок
25
ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля
ПриватБанк и Ощадбанк перестали сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля
По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 144.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, в Украине было 65 действующих банков. С начала года были закрыты два банка, у которых было 86 отделений: «Айбокс Банк» (69) и «Форвард» (17).
Больше всего отделений в государственном ПриватБанке — 1 209 (-1). В государственном Ощадбанке 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделения.
Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и УкрСиббанк (230). Замыкает пятерку частный банк ПУМБ (221).
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Напомним, на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%).
Больше всего отделений было в государственном ПриватБанке — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хоть и сократил 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1182 отделения (-420).

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк смягчил ограничения для укрепления положительных тенденций на наличном валютном рынке и запуска проекта е-резидентства;
  • ПриватБанк в обновленной версии приложения Приват24 предлагает украинцам новый более удобный сервис по покупке автобусных билетов. Также в приложении появился сервис регулярных пополнений депозитов и добавлена возможность оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе «єОселя»;
  • осуществлять оплату за границей банковской картой действительно легко, но нужно знать несколько существенных моментов, чтобы избежать непредвиденных расходов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.