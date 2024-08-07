Принятые налоговые изменения будут действовать только на период действия военного положения — Минфин Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Принятые налоговые изменения будут действовать только на период действия военного положения — Минфин

Министерство финансов Украины продолжает диалог с представителями бизнес-ассоциаций из разных отраслей экономики о дизайне налоговых изменений на период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями Нефтегазовой ассоциации Украины и ПАО «Укрнафта» правительственные предложения по наполнению государственного бюджета за счет налогов, а также дополнительные источники для финансирования потребностей сектора безопасности и обороны.

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Стороны пришли к согласию о необходимости проведения дополнительных расчетов для определения размера авансового взноса по налогу на прибыль для плательщиков, которые занимаются торговлей горючим.

На прошлой неделе состоялись встречи с представителями Украинского совета бизнеса, Всеукраинского аграрного совета, Украинского клуба аграрного бизнеса, Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, ОС «Ювелиры Украины» и Союза ювелиров Украины.

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Воробей отметила, что военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Все возможности оперативно обеспечить дополнительные потребности военного госбюджета без пересмотра налогов уже исчерпаны. Поэтому Минфин предложил ряд мер по обеспечению дополнительной потребности сил обороны в размере 500 млрд грн. Три четверти от указанной суммы предлагается обеспечить за счет мер, не относящихся к повышению налогов. И только одна четверть — за счет пересмотра военного сбора, ставок акцизов и других налоговых платежей, которые должны обеспечить поступления в госбюджет в размере 138,7 млрд грн до конца 2024 года и 340 млрд грн в 2025 году.

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Обсуждения состоялись с участием представителей Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике. Среди прочего, обсудили возможность замены 1% налога с оборота для бизнеса НДС и отметили, что все принятые налоговые изменения будут действовать только на период действия военного положения.

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