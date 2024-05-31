Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным — Госстат Сегодня 19:02 — Личные финансы

Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным — Госстат

Крупные и средние предприятия в Украине за январь-март 2024 показали финансовый результат до налогообложения более половины больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом доля убыточных предприятий за этот период составила 26,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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«За январь-март 2024 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий был положительный и составил 253,6 млрд грн (за январь-март 2023 года — также положительный, 160,6 млрд грн», — говорится в сообщении.

Прибыль достигла 319,6 млрд грн, или 139,5% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, убытки допущены на сумму 66,0 млрд грн (или 96,5%).

«Доля убыточных предприятий за январь-март 2024 года составила 26,8% (за январь-март 2023 года — 28,1%)», — сообщили в Госстате.

При этом наибольшая доля убыточных предприятий за этот период в следующих отраслях:

Временное размещение и организация питания — 64,1% (против 46,7% за аналогичный период в прошлом году);

Искусство, спорт, развлечения и отдых — 60,0% (против 54,3% в прошлом году);

Операции с недвижимым имуществом — 40,7% (против 39,7% в прошлом году);

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 38,6% (против 37,9% в прошлом году);

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 38,2% (против 54,1% в прошлом году).

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Добавим, данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся боевые действия.

УНН По материалам:

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