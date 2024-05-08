Шмигаль рассказал, какие программы поддержки бизнеса помогают восстанавливать экономику — Finance.ua
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Шмигаль рассказал, какие программы поддержки бизнеса помогают восстанавливать экономику

Казна и Политика
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Шмигаль рассказал, какие программы поддержки бизнеса помогают восстанавливать экономику
Шмигаль рассказал, какие программы поддержки бизнеса помогают восстанавливать экономику
В апреле этого года Украина смогла выйти на довоенный объем экспорта. Этого удалось добиться благодаря новому морскому коридору, страхованию военных рисков, инвестициям в логистику и поддержке украинского экспорта.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
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Он отмечает, что программы поддержки бизнеса помогают постепенно восстанавливать экономику и улучшать деловую активность.

«єРобота»

«15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе „єРобота“. Чрезвычайный успех, потому что это преимущественно новые бизнесы, уже создавшие тысячи новых рабочих мест», — сказал глава правительства.
Он добавил, что через программу «єРобота» создано более 500 новых ветеранских бизнесов.
Гранты по этому компоненту могут получить как ветераны, так и члены семей участников боевых действий.
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«Кроме того, правительство продолжает выдавать гранты для перерабатывающих предприятий. Уже было принято решение о выделении 636 грантов на сумму 3,3 млрд грн», — отметил Денис Шмыгаль.

«Доступные кредиты «5−7-9»

Правительство продолжает также программу доступных кредитов «5−7-9». За время действия военного положения предприниматели получили более 53 тысяч таких доступных кредитов общей суммой почти 213 млрд грн.
«Расширяем сеть индустриальных парков. Запустили обновленную программу „Сделано в Украине“ и открыли 8 офисов в регионах. Это платформа для взаимодействия с бизнесом, это поддержка украинского производителя, это продвижение украинских товаров», — отметил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, все эти меры усиливают экономику и страну.
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По материалам:
Finance.ua
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