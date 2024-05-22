Чего хочет бизнес от власти: и является ли коррупция главной проблемой (результаты опроса) — Finance.ua
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Чего хочет бизнес от власти: и является ли коррупция главной проблемой (результаты опроса)

Казна и Политика
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Чего хочет бизнес от власти: и является ли коррупция главной проблемой (результаты опроса)
Чего хочет бизнес от власти: и является ли коррупция главной проблемой (результаты опроса)
Результаты опроса малого и среднего бизнеса о том, что хотели бы предприниматели и бизнес (если не считать военные вопросы. — Ред.) от власти и при каких условиях они вкладывали бы средства, представил во время Invest Talk Summit-2024 экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.
Чего хочет бизнес от власти: и является ли коррупция главной проблемой (результаты опроса)
«На мой взгляд, три первых ответа самые интересные. Все эти инвесторы хотят изменений в законодательство. Эти изменения касаются именно институтов — это верховенство права. Мне кажется, что это совпадает с пожеланием и частных инвесторов. Наши аналитические центры пытаются „толкать“ эти вопросы, эти законопроекты зарегистрированы в Верховной Раде и есть ожидание, что меньше всего в этом году налоговая будет перезагружена по лучшим принципам созданных институций», — сообщил Гетман.
По его словам, еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это борьба с коррупцией. В отличие от всех других опросов, которые были среди граждан (где коррупция там на первых местах наряду с войной), презентативный опрос предпринимателей продемонстрировал такую ​​проблему как коррупция на 7 месте с результатом лишь 19%.
«Таким образом, это точно не самая большая проблема, как это пытаются почему-то показать ряд медиа и опросов», — резюмировал он.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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