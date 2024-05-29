Какие бизнесы чаще всего закрываются во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Какие бизнесы чаще всего закрываются во время полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 17:03 — Личные финансы

Какие бизнесы чаще всего закрываются во время полномасштабной войны (инфографика)

В 2023 году в Украине закрыли чуть более 4 тысяч компаний — это вдвое меньше ликвидированных фирм, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Об этом свидетельствует анализ YouControl.Market.

Инфографика: YouControl

Какие отрасли больше всего потеряли во время войны

Более всего за время полномасштабного вторжения возросла частота закрытия компаний на рынке юридических услуг. Так, изменение доли закрытия юридических компаний за время войны составило 2,4 п.п. Это означает, что закрытие юридических компаний за время полномасштабной войны выросло вдвое.

Инфографика: YouControl

Второй отраслью, где вырос уровень закрытия компаний во время войны, является сельское хозяйство. Здесь прирост доли сектора в ликвидации предприятий составил 1,4 п.п.

Среди лидеров с негативной динамикой оказались такие сектора, как операции с недвижимостью, медицинские учреждения и финуслуги.

Снижение уровня ликвидаций за более чем два года войны произошло у компаний из сферы водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли и строительства.

Инфографика: YouControl

В каких регионах закрылось больше всего компаний во время войны

В Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях количество закрытых компаний в 2023 году было самым высоким.

Если проанализировать динамику закрытия компаний во время войны, то Одесская, Запорожская и Киевская области стали регионами, где интенсивность ликвидации предприятий выросла больше всего.

Изменение доли Одесской области в общем количестве закрытых компаний во время полномасштабной войны составило 1,6 п.п. — с 7,4% до 9%.

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В Запорожской области изменение доли закрытий компаний составило +1 п. п, в Киевской — +0,6 п. п, в Черкасской области +0,5 п. п и +0,3 — в Полтавской.

Чаще всего в 2023 году закрывались сельскохозяйственные компании — 605, а доля закрытия агропредприятий среди всех закрытых за данный период составила рекордные 14,9%. В первом квартале 2024 года закрытие агрокомпаний выросло еще больше и уже составляет 18% всех закрытых фирм Украины.

Инфографика: YouControl

В отрасли оптовой торговли закрылось 440 компаний, операций с недвижимостью — 340. Еще 260 строительных фирм закрыли в 2023 году. А вот в юридической сфере закрылось 224 компании, что больше, чем в довоенный 2021 год, тогда закрылось 197 фирм.

Негативная динамика среди юридических компаний наблюдается и в первом квартале 2024 года — уже 104 закрытые компании. Если в 2021 году доля закрытых компаний сектора составляла всего 2,3%, то в первом квартале 2024 года выросла более чем в три раза — 9,8%.

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Лидером по количеству закрытых компаний в 2023 году стал Киев — 650 закрытых предприятий. Также, увы, активно закрывались компании в Одесской области — 371, Днепропетровской области — 297 и Львовской — 292 областях.

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