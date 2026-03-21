Прибыль Audi в 2025 году упала на 14% из-за пошлин Трампа

В 2026 году Audi прогнозирует €63-68 млрд выручки
Немецкий автопроизводитель Audi в 2025 году увеличил выручку на 1,5% - до €65,5 млрд. Операционная прибыль упала на 13,6% до €3,37 млрд из-за влияния американских пошлин и других факторов, а операционная рентабельность снизилась до 5,1% по сравнению с 6% годом ранее.
Об этом говорится в отчетности автопроизводителя.

Почему снижается доход Audi

В первом полугодии 2025 года Audi снизила годовой прогноз выручки до €65−70 млрд. Основными причинами падения стали высокие пошлины в США, снижение продаж в Китае и значительные расходы на реструктуризацию.
Наибольшие потери понесли премиальные бренды группы — Bentley и Lamborghini. Эксперты отмечают, что Audi остается в менее выгодном положении из-за отсутствия заводов в США.
Компания поставила клиентам 1,64 млн автомобилей, что на 2,8% меньше, чем в 2024 году. Продажи Bentley сократились на 4,8% до 10130, Audi — на 2,9% до 1,62 млн, тогда как Lamborghini выросли на 0,6% до 10750.
В Европе поставки увеличились на 1% (677 470), в Германии — на 4% (208 040). В Китае (с Гонконгом) объем поставок упал на 5,1% до 619 930, США — на 15,8% до 170 890. Поставки полностью электрических автомобилей (BEV) выросли на 35,6% до рекордных 223 030.
Производство автомобилей уменьшилось на 2,8% до 1,64 млн единиц. Выпуск Lamborghini упал на 18,9% до 9900, Ducati — на 9,9% до 50400, а поставки мотоциклов Ducati сократились на 6,6% до 50900.
Audi Hungaria в 2025 году произвела 1,585 млн силовых агрегатов, включая 264 900 электрических моторов, а на заводе в Джери выпущено 200 800 автомобилей (Audi Q3, Q3 Sportback, Cupra Terramar).
Выручка завода выросла до €9,22 млрд, инвестиции в новые технологии — до €375 млн. Подготовлено производство новых электродвигателей MEBeco. К концу года Audi Hungaria и ее дочерняя компания трудоустраивали 11 430 человек.
В 2026 году Audi прогнозирует выручку €63−68 млрд при операционной марже 6−8% и поставки 1,65−1,75 млн автомобилей.
