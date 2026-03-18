0 800 307 555
Audi анонсировала свой самый дешевый электромобиль

Audi готовит новую дешевую электрическую модель
Audi готовит новую дешевую электрическую модель
Audi готовит новую электрическую модель A2 e-tron, которая, по информации СМИ, должна стать самой дешевой «электричкой» производителя. Ее официальная премьера запланирована на осень 2026 года. Авто станет частью компактного сегмента и должно сделать электромобили бренда более доступными для более широкой аудитории.
Первый эскиз уже показал общий силуэт будущей модели.
Audi анонсировала свой самый дешевый электромобиль

Что известно о модели, и на кого она рассчитана

Новинка ориентирована, прежде всего, на городских водителей, которые ищут компактный, экономный и современный электромобиль. Она заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.
Основные акценты:
  • компактные размеры для города;
  • эффективность и экономичность;
  • современные цифровые функции;
  • более доступный вход в премиум-сегмент.
В компании говорят, что таким авто хотят закрыть спрос на удобную электромобильность для повседневного использования.

Отсылка к легендарной модели

Название A2 e-tron — это прямая отсылка к Audi A2, который более 25 лет назад считался одним из самых эффективных городских автомобилей.
Новая модель продолжает эту идею, но уже в электронном формате.

Производство

Автомобиль будут выпускать в городе Ингольштадт — на главном заводе Audi.
Это часть стратегии компании:
  • перевести производство в Европе на электромобили;
  • сохранить рабочие места;
  • усилить позиции made in Germany в сегменте EV.
Как это вписывается в стратегию Audi

После запуска более 20 новых моделей в 2024—2025 годах Audi активно обновляет линейку.
В 2026 году ключевыми новинками станут:
  • Audi Q9 — в большом премиум-сегменте;
  • A2 e-tron — в компактном классе.
Таким образом, бренд одновременно усиливает позиции и в дорогом сегменте, и в более доступном.
Больше технических характеристик ожидается ближе к презентации.
По материалам:
Autoconsulting
