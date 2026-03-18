Audi анонсировала свой самый дешевый электромобиль 18.03.2026, 00:32 — Технологии&Авто

Audi готовит новую дешевую электрическую модель

Audi готовит новую электрическую модель A2 e-tron, которая, по информации СМИ, должна стать самой дешевой «электричкой» производителя. Ее официальная премьера запланирована на осень 2026 года. Авто станет частью компактного сегмента и должно сделать электромобили бренда более доступными для более широкой аудитории.

Первый эскиз уже показал общий силуэт будущей модели.

Что известно о модели, и на кого она рассчитана

Новинка ориентирована, прежде всего, на городских водителей, которые ищут компактный, экономный и современный электромобиль. Она заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

Основные акценты:

компактные размеры для города;

эффективность и экономичность;

современные цифровые функции;

более доступный вход в премиум-сегмент.

В компании говорят, что таким авто хотят закрыть спрос на удобную электромобильность для повседневного использования.

Отсылка к легендарной модели

Название A2 e-tron — это прямая отсылка к Audi A2, который более 25 лет назад считался одним из самых эффективных городских автомобилей.

Новая модель продолжает эту идею, но уже в электронном формате.

Производство

Автомобиль будут выпускать в городе Ингольштадт — на главном заводе Audi.

Это часть стратегии компании:

перевести производство в Европе на электромобили;

сохранить рабочие места;

усилить позиции made in Germany в сегменте EV.

Как это вписывается в стратегию Audi

После запуска более 20 новых моделей в 2024—2025 годах Audi активно обновляет линейку.

В 2026 году ключевыми новинками станут:

Audi Q9 — в большом премиум-сегменте;

A2 e-tron — в компактном классе.

Таким образом, бренд одновременно усиливает позиции и в дорогом сегменте, и в более доступном.

Больше технических характеристик ожидается ближе к презентации.

Autoconsulting По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.