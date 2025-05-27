При каких обстоятельствах может быть применен админарест имущества налогоплательщика (разъяснение ГНС) — Finance.ua

При каких обстоятельствах может быть применен админарест имущества налогоплательщика (разъяснение ГНС)
Административный арест имущества налогоплательщика — это исключительный способ обеспечения исполнения налогоплательщиком его обязанностей, которые определены законом.
Об этом сообщает Налоговая служба в Полтавской области.
Арест имущества может быть применен, если:
- налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;
- физическое лицо, имеющее налоговый долг, уезжает за границу;
- налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа;
- отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также при отсутствии регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;
- отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация обязательна или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;
- налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;
- налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описи имущества, передаваемого в налоговый залог;
- налогоплательщик (его должностные лица или лица, которые проводят наличные расчеты и/или осуществляют деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями налогового законодательства инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег);
- нерезидент открывает и/или ведет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.
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Арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом и средствами на счете налогоплательщика.
Напомним, Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков.
Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне. Будет создан реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрировать который будет Налоговая служба, а банки, эмитенты электронных денег обяжут направлять в Налоговую информацию об открытии, закрытии счетов или электронных кошельков.
Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин.
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