Президент сообщил, какие объемы топлива импортируются в Украину Сегодня 11:23 — Энергетика

В Украину импортируются необходимые объемы горючего, работа по поставкам с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока продолжается.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении , передает Укринформ.

«Фактически все рынки мира дестабилизированы, и экономические последствия могут быть значительными. Нужны наши внутренние решения, чтобы Украина и на это время была обеспечена необходимым и чтобы долгосрочно мы могли обеспечивать нашу оборону, нашу экономику и социальные нужды. Важно, что есть у нас договоренности о поставках горючего в Украину, и сейчас — за март и апрель — импортируются необходимые объемы.

Благодарю всем компаниям — и государственным, и частному сектору. Мы работаем по поставке и с европейскими партнерами, так и со странами Ближнего Востока", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что такой подход является частью нового международного сотрудничества: «Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности».

Президент также отметил, что сегодня состоялось совещание с членами правительства с участием премьер-министра и представителей экономического блока. По его словам, речь шла, в частности, о том, что должно быть четкое внутреннее реагирование на нестабильность, которой сейчас много из-за ситуации вокруг Ирана — ситуации, которая слишком долго не решается.

До этого Finance.ua отмечал , что импорт дизельного топлива в марте 2026 года составил 577 тыс. т, что на 27% превышает показатели февраля и на 12% — аналогичный период в прошлом году. В общем, это рекордный мартовский объем с 2021 года.

В начале марта поставки из Польши остались на высоком уровне — 244 тыс. т (+4% к февралю, или +51% к марту 2025-го).

Ключевая причина подорожания горючего в Украине — ситуация на европейском рынке, от которого Украина зависит напрямую. Несмотря на это рынок в Украине работает стабильно, дефицита нет, а горючее остается дешевле в абсолютных значениях, чем в большинстве стран ЕС, за счет внедрения кешбэка от государства.

