Президент подписал закон об отмене ограничения выбора банка военным пенсионерам — Finance.ua

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Президент подписал закон об отмене ограничения выбора банка военным пенсионерам

Казна и Политика
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Президент подписал закон об отмене ограничения выбора банка военным пенсионерам
Президент подписал закон об отмене ограничения выбора банка военным пенсионерам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект 7337 о внесении изменений в статью 52 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» об усовершенствовании порядка выплаты пенсий, которым предусмотрен свободный выбор банка для получения пенсий военными пенсионерами.
Текст документа уже опубликован в газете «Голос Украины».
Закон предоставляет возможность выбора банка для получения военных пенсий, потому что до сих пор их можно было начислять только через государственный Ощадбанк.
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Документом внесены изменения в статью 52 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» и отменены ограничения для всех лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы службы и некоторых других лиц», на получение пенсии исключительно через учреждения открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» по месту фактического проживания пенсионера.
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Выплата пенсий, в том числе дополнительных пенсий, доплат, надбавок и повышений к ним, компенсационных выплат, установленных законодательством, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону, обеспечивается за счет средств Госбюджета.
Пенсия лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону, выплачивается органами Пенсионного фонда Украины ежемесячно, в срок не позднее последнего числа месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины в 2022 году принимает заявления на назначение пенсии по возрасту только от тех граждан, у которых страховой стаж от 29 лет и которым исполнилось 60 лет. Если нет такого стажа, то пенсия может быть назначена позже;
  • в правительстве приняли решение о выплате пенсий недееспособным переселенцам, у которых нет опекунов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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