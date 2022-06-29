Спростили отримання виплат одній з груп пенсіонерів: хто має право на полегшену процедуру — Finance.ua
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Спростили отримання виплат одній з груп пенсіонерів: хто має право на полегшену процедуру

Особисті фінанси
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В уряді ухвалили рішення щодо виплати пенсій недієздатним переселенцям, які не мають опікунів.
Нагадаємо, з 1 липня має відбутися підвищення пенсій для більшості категорій отримувачів.
За інформацією міністерки соцполітики Марини Лазебної, цій категорії пенсіонерів, які через російську агресію перемістилися в безпечніші регіони, частину соцвиплати (пенсії та соцдопомоги) нараховуватимуть на рахунки закладів, в яких вони знаходяться.
Підставою для цього стане повідомлення від уповноваженої особи органу опіки та піклування.
Це дозволить оперативно вирішувати питання, пов’язані з захистом та забезпеченням потреб недієздатних людей.
До того ж органи Пенсійного фонду або структурного підрозділу із соціального захисту населення матимуть правдиві відомості про тимчасове переміщення людини.
«Рішення регулює облік інформації про людей, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними, яким не призначено опікуна або з опікуном яких втрачено зв’язок під час дії воєнного стану, органами опіки та піклування в адміністративно-територіальній одиниці їхнього тимчасового перебування», — йдеться у повідомленні.
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