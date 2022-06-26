Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны

Личные финансы
93
Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны
Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны
Пенсионный фонд Украины в 2022 году принимает заявления на назначение пенсии по возрасту только тех граждан, которые имеют страховой стаж от 29 лет и которым исполнилось 60 лет. Если еще нет такого стажа, то пенсия может быть назначена позже.
Об этом пишет «Апостроф».

Заявление

Заявление на назначение пенсии по возрасту подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства. Также заявление можно подать в электронной форме через сайт электронных услуг ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Вместе с заявлением необходимо предоставить:
  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКНП);
  • по желанию гражданина, справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000;
  • документы, удостоверяющие особый статус личности, если они есть;
  • документы о страховом стаже. В частности, трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.д.

Страховой стаж

Страховой стаж рассчитывается на дату достижения лицом соответствующего возраста. Территориальные органы Пенсионного фонда Украины рассчитывают стаж на основании трудовой книжки и других документов за периоды до 1 января 2004 года, а также на основании данных из реестра застрахованных лиц за период после 1 января 2004 года.
В случае нехватки необходимого стажа при достижении 60-летнего возраста пенсию могут назначить позже, если лицо еще работает и еще приобретет необходимый стаж, или ждать еще три года — до 2025 года, потому что после 63-ти лет могут назначить пенсионные выплаты с 22-летним стажем.

Справка Finance.ua:

  • чтобы увеличить размер начисленной пенсии за выслугу лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;
  • сведения о трудовой деятельности в электронной форме может подать как страхователь за работников, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • Правительство приняло решение, обеспечивающее выплату пенсий и государственной социальной помощи людям, признанным судом недееспособными, и перемещенным в связи с вооруженной агрессией российской федерации из регионов, где продолжаются активные боевые действия, в более безопасные регионы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.