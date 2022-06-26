Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны — Finance.ua

Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны Сегодня 11:02 — Личные финансы

Выход на пенсию по возрасту: какой должен быть стаж и какие документы нужны

Пенсионный фонд Украины в 2022 году принимает заявления на назначение пенсии по возрасту только тех граждан, которые имеют страховой стаж от 29 лет и которым исполнилось 60 лет. Если еще нет такого стажа, то пенсия может быть назначена позже.

Об этом пишет «Апостроф».

Заявление

Заявление на назначение пенсии по возрасту подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства. Также заявление можно подать в электронной форме через сайт электронных услуг ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Вместе с заявлением необходимо предоставить:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКНП);

по желанию гражданина, справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000;

документы, удостоверяющие особый статус личности, если они есть;

документы о страховом стаже. В частности, трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.д.

Страховой стаж

Страховой стаж рассчитывается на дату достижения лицом соответствующего возраста. Территориальные органы Пенсионного фонда Украины рассчитывают стаж на основании трудовой книжки и других документов за периоды до 1 января 2004 года, а также на основании данных из реестра застрахованных лиц за период после 1 января 2004 года.

В случае нехватки необходимого стажа при достижении 60-летнего возраста пенсию могут назначить позже, если лицо еще работает и еще приобретет необходимый стаж, или ждать еще три года — до 2025 года, потому что после 63-ти лет могут назначить пенсионные выплаты с 22-летним стажем.

Справка Finance.ua:

чтобы увеличить размер начисленной пенсии за выслугу лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;

сведения о трудовой деятельности в электронной форме может подать как страхователь за работников, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

Правительство приняло решение, обеспечивающее выплату пенсий и государственной социальной помощи людям, признанным судом недееспособными, и перемещенным в связи с вооруженной агрессией российской федерации из регионов, где продолжаются активные боевые действия, в более безопасные регионы.



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Апостроф По материалам:

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