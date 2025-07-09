Преступные схемы на таможнях: правоохранители раскрыли детали масштабных обысков — Finance.ua
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Преступные схемы на таможнях: правоохранители раскрыли детали масштабных обысков

Криминал
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Преступные схемы на таможнях: правоохранители раскрыли детали масштабных обысков
Преступные схемы на таможнях: правоохранители раскрыли детали масштабных обысков, Фото: gp.gov.ua
В трех областях Украины и Киеве приостановили преступные схемы на таможне.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора
«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора совместно с Главным управлением по противодействию системным угрозам управлению государством Службы безопасности Украины разоблачена деятельность группы лиц, под руководством действующего заместителя директора Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины», — говорится в сообщении.
Он привлек группу должностных лиц ОО «Международная дипломатическая миссия «Организация Безопасности Сообщества Европы», которые под видом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине наладили механизм получения «вознаграждения» за выдачу псевдо удостоверений ОБСЕ гражданам Украины. Эти удостоверения позволяли избежать мобилизации.
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Служащего задержали непосредственно при получении 6,8 тысячи долларов за изготовление очередной партии удостоверений. Готовится объявление подозрения.
Также в ходе проведения ряда следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован еще ряд преступных схем на таможнях в разных регионах Украины. В частности, обыски проводились на Черновицкой таможне в рамках расследования факта контрабанды сигарет.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по фактам контрабанды подакцизных товаров и их незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта.
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По данным следствия, весной этого года через международный автомобильный пункт пропуска «Порубное» Черновицкой таможни с территории Украины в Румынию была незаконно вывезена крупная партия табачных изделий, задекларированных как минеральная вата. Грузовик с контрабандным грузом задержали румынские пограничники. В транспортном средстве было обнаружено и изъято более 130 тысяч пачек сигарет.
Проверяется возможная причастность должностных лиц таможни к организации контрабандного канала.
В ходе проведения спецоперации в Одессе разоблачены четыре должностных лица управления борьбы с контрабандой местной таможни на вымогательстве с предпринимателей неправомерной выгоды за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.
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Кроме этого проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов в Одесской области, которые за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей получали неправомерную выгоду.
Сотрудники Волынской региональной таможни подозреваются в нанесении ущерба государственному бюджету на почти 2,7 млн ​​грн. Они разоблачены на безосновательном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства.
При процессуальном руководстве прокуроров идет досудебное расследование по выявленным фактам противоправной деятельности должностных лиц таможенных органов.
По материалам:
Finance.ua
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