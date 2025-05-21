Таможня обнаружила ввоз контрабанды под видом гуманитарки на полмиллиарда гривен — Finance.ua

Таможня обнаружила ввоз контрабанды под видом гуманитарки на полмиллиарда гривен Сегодня 16:30 — Криминал

Гостаможслужба совместно с Минобороны обнаружила многочисленные факты незаконного ввоза в Украину авто и коммерческих товаров.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Так, разоблачена целая схема продажи через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего организация ввезла около 440 авто, прикрываясь благотворительностью. В случае оформления их в режиме импорта таможенные платежи составили более 60 млн грн. Материалы переданы в Нацполицию, которой зафиксированы факты продажи и задержаны причастные лица.

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В другом случае выявлен руководитель благотворительной организации, который на основании разрешений, выданных Национальной полицией Украины, осуществлял ввоз в Украину в качестве гуманитарной помощи нарезного охотничьего оружия и патронов к нему для ВСУ. Однако при проведении проверки установлены факты недекларирования запчастей к оружию, оптических прицелов, глушителей и 9 тыс. патронов, а также недоставление отдельных единиц оружия в воинские части.

Также таможенники установили факты ввоза в Украину под видом гуманитарной помощи шлемов и бронежилетов на сумму около 100 млн грн на основании поддельных сертификатов конечного потребителя. Проверкой установлено, что военная амуниция не была передана Вооруженным Силам Украины. Материалы направлены в правоохранительный орган.

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Всего с начала действия военного положения в Украине таможнями составлено уже 1339 протоколов о нарушении таможенных правил гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями были воинские части.

Кроме того, в правоохранительные органы направлено 920 сообщений о возможных преступлениях, предусмотренных статьями 190, 358, 201−2 Уголовного кодекса Украины, из которых 650 — относительно гуманитарной помощи для ВСУ.

Общая стоимость предметов правонарушений составила 548,2 млн грн. По решениям судов наложены штрафы и применена конфискация на сумму 325 млн грн.

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