В Украине с начала года выявлено таможенных нарушений на 6 млрд грн — Finance.ua
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В Украине с начала года выявлено таможенных нарушений на 6 млрд грн

Криминал
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За первое полугодие 2025 года таможенные органы выявили 4873 нарушения таможенных правил на 6 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По 1780 делам таможня временно изъяла товары на общую сумму почти 370 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на 213 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 122 млн грн;
  • продовольственных товаров более чем на 33 млн грн;
  • валюты на 2,2 млн грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
По 899 делам, в том числе и по рассматриваемым из предыдущих периодов, таможне применили административные штрафы на 31 млн грн. Такая же сумма уже поступила в государственный бюджет.
На рассмотрение в суд таможенные органы передали 2 689 дел о нарушении таможенных правил более чем на 5,5 млрд грн. По решениям судов (включая дела прошлых лет) были наложены штрафы и конфискации на общую сумму 2,5 млрд грн.
Напомним, Киевская таможня за первое полугодие 2025 года перечислила в государственный бюджет более 92,5 миллиарда гривен от компаний, оформлявших товары в ее зоне деятельности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX по административной ответственности за нарушение таможенных правил.
По материалам:
Finance.ua
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