В Украине с начала года выявлено таможенных нарушений на 6 млрд грн — Finance.ua

В Украине с начала года выявлено таможенных нарушений на 6 млрд грн Сегодня 06:25 — Криминал

За первое полугодие 2025 года таможенные органы выявили 4873 нарушения таможенных правил на 6 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По 1780 делам таможня временно изъяла товары на общую сумму почти 370 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 213 млн грн;

транспортных средств более чем на 122 млн грн;

продовольственных товаров более чем на 33 млн грн;

валюты на 2,2 млн грн.

Инфографика: customs.gov.ua

По 899 делам, в том числе и по рассматриваемым из предыдущих периодов, таможне применили административные штрафы на 31 млн грн. Такая же сумма уже поступила в государственный бюджет.

На рассмотрение в суд таможенные органы передали 2 689 дел о нарушении таможенных правил более чем на 5,5 млрд грн. По решениям судов (включая дела прошлых лет) были наложены штрафы и конфискации на общую сумму 2,5 млрд грн.

Напомним, Киевская таможня за первое полугодие 2025 года перечислила в государственный бюджет более 92,5 миллиарда гривен от компаний, оформлявших товары в ее зоне деятельности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX по административной ответственности за нарушение таможенных правил.

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