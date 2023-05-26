Преимущества получения пенсии через банки — Finance.ua

Преимущества получения пенсии через банки
Право выбора способа получения выплат всегда остается за пенсионером. Однако прежде чем писать заявление о переводе вашей пенсии в банк и открытии банковского счета, следует убедиться в его надежности.
Об этом пишет ФинКульт.
Использовать услуги банковского учреждения можно не только для открытия текущего счета и начисления процентов по депозиту, но и для получения социальных выплат.
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По статистическим данным Пенсионного фонда Украины, уже 7,2 млн человек получают пенсии через банковские учреждения.
Преимущества получения пенсии через банки:
- пенсионная выплата зачисляется банком на счет пенсионера в течение одного операционного дня после перечисления ее Пенсионным Фондом;
- банковский счет представляет собой удобную возможность для оплаты коммунальных платежей, товаров и услуг дистанционно. В случае изменения места жительства можно продолжать получать пенсионные выплаты, хранящиеся на банковской карте;
- контролировать расходы и поступление средств на пенсионный банковский счет удобно через СМС-сообщения. Их банк может направлять по каждой финансовой операции;
- при отъезде на лечение или отдых не возникает необходимости брать с собой значительную сумму средств наличными. Разветвленная сеть банкоматов поможет получить пенсионные средства при необходимости в любое время;
- получение пенсии в банке позволяет хранить деньги в безопасном месте.
Поскольку банковская карта выдается банком на условиях договора банковского счета, средства на ней гарантируются Фондом гарантирования вкладов в случае, если банк признают неплатежеспособным.
Каждому вкладчику Фонд гарантирует возмещение средств, привлеченных банком от вкладчика или поступивших для вкладчика на условиях: договора банковского счета и договора банковского вклада/депозита.
Справка Finance.ua:
- пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен;
- в результате мартовской индексации пенсий выплаты пенсионерам в Украине выросли на 400−600 гривен, а размер средней пенсии достиг 5300 гривен;
- среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 7 129 грн. Далее следуют Донецкая (6560 грн), Луганская (6049 грн) и Днепропетровская области (5804 грн).
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