Преимущества и недостатки накопительной системы — Finance.ua

Преимущества и недостатки накопительной системы Сегодня 09:12 — Личные финансы

Преимущества и недостатки накопительной системы

В этом году вполне реально принять необходимый закон для введения обязательных пенсионных накоплений. Но второй уровень пенсионной системы имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества

В первую очередь это позволит укрепить экономику страны благодаря долгосрочному инвестиционному ресурсу.

Согласно расчетам НКЦБФР, экономический эффект от введения накопительной пенсии к 2030 году составит 477 млрд грн.

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Также изменятся приоритеты в отношениях между наемными работниками и работодателями. Работать по черному (без официального трудоустройства. — Ред.) или «по серому» (когда человека оформляют на минималку, а разницу компенсируют в конверте. — Ред.) будет невыгодно. Поэтому официальных трудоустройств должно стать больше, что положительно скажется на отечественной экономике.

Главное, что второй уровень пенсионной системы в долгосрочной перспективе позволит значительно повысить пенсии.

По состоянию на 1 марта 2023 средний размер пенсии в Украине составил 5219,69 грн (~142 долл. — Ред.).

Средняя пенсия в Польше, в которой пенсионная реформа заработала с 1 января 1999 года, составляет 2800 злотых — 24 тыс. грн. Польские пенсионеры точно не обнищавшие. Их пенсий хватает, чтобы полноценно питаться, оплачивать жилье, путешествовать по желанию.

Недостатки

В украинских реалиях, тем более военного времени, самая большая проблема — отсутствие надежных механизмов инвестирования. Фонд, аккумулирующий пенсионные накопления граждан, должен эти деньги куда-то вкладывать, чтобы они по крайней мере не обесценились из-за инфляции. В мировой практике главным инструментом для таких инвестиций являются фондовые биржи. Отечественный фондовый рынок и до войны не мог похвастаться успешностью, сейчас он просто мертв.

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Традиционный для украинцев метод инвестирования — в недвижимость с последующей сдачей жилья в аренду, кроме того, что имеет высокую рискованность и небольшую окупаемость, в масштабах страны связан с большими административными затратами.

ОВГЗ дают сегодня от 15% до 19% доходности, что не покрывает инфляцию — согласно данным НБУ, в декабре 2022-го потребительская инфляция в годовом измерении составила 26,6%.

Вообще без инвестиций накопительная система просто теряет всякий смысл. В таком случае деньги будет выгоднее держать на депозите — больше пользы.

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Также следует понимать, что со стартом накопительной системы уменьшатся поступления в солидарную систему. Это приведет еще к большему дефициту Пенсионного фонда, а значит, к увеличению расходов из госбюджета.

Ситуация похожа на цугцванг, но одно понятно: Украина затянула с пенсионной реформой. И каждый день промедления только усугубляет положение.

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