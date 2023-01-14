Накапливать на пенсию в молодости нет смысла — американское исследование Сегодня 16:01 — Личные финансы

Накапливать на пенсию в молодости нет смысла — американское исследование

Есть общепринятое мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодом возрасте. Тем не менее, группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию.

Обеспеченная старость как главная цель

Специалисты по финансовому планированию часто рекомендуют молодежи откладывать как можно раньше, чтобы ощутить силу сложного процента. Так, в США тех, кто только начинает работать, консультанты призывают пользоваться пенсионным планом 401(k), который получил название по номеру статьи Налогового кодекса страны.

Этот план — альтернатива базовой государственной пенсии — согласно нему работники отчисляют средства на индивидуальные пенсионные счета, а также определенные суммы на счета сотрудников могут вносить работодатели. И несмотря на то, что у плана есть очевидный плюс — ранние сбережения — есть исследование, которое считает эти накопления нецелесообразными.

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Исследование, в котором говорится, что молодежи не стоит откладывать деньги на пенсию, основывается на гипотезе жизненного цикла, предложенной Франко Модильяни совместно с Альбертом Андо и Ричардом Брумбергом. Эта теория принесла Модильяни премию по экономике памяти Нобеля.

Гипотеза предполагает, что человек распределяет свои доходы между потреблением и сбережениями в зависимости не от текущего заработка, а от всех ресурсов за весь жизненный цикл. И сбережения, которые человек хранит при более высоких доходах, могут быть перенесены на те периоды, когда доходы оказались ниже.

Учитывая гипотезу жизненного цикла, рациональные люди распределяют ресурсы так, чтобы избежать резких изменений уровня жизни. Согласно этой модели, выход на пенсию — это главная причина падения доходов, поэтому и ключевой целью долгосрочных сбережений должно быть накопление на старость.

Почему не нужно откладывать

Исследователи объяснили, почему молодым людям не стоит заботиться о накоплении заранее. Дело в том, что:

Если ваша профессия предполагает высокий доход, то зарплата будет расти в течение всей карьеры. В начале пути заработок будет ниже — и с накоплениями лучше подождать. Проще говоря, если вы студент, который только устроился на свою первую работу, нет смысла экономить каждую копейку ради пенсии — вы легко наверстаете потерянное через несколько лет, и тогда для этих накоплений вам нужно будет откладывать меньший процент от доходов.

Если ваша должность низкооплачиваемая, никаких карьерных планов нет и текущий уровень жизни вас устраивает, нужно прежде всего разобраться с тем, какие социальные гарантии на пенсии вам обеспечит государство. К примеру, если вы всю жизнь спокойно сортируете посылки на складе Amazon, может оказаться, что пытаться накопить миллион на пенсию тоже нет смысла.

По словам исследователей, модель жизненного цикла предполагает, что определенная сумма денег более ценна, когда вы менее богаты, то есть $1 тыс. в 25 лет, на старте карьеры, означает для человека больше, чем в 45 лет.

Гипотеза также предполагает, что своим ежегодным доходом работник максимально доволен, поэтому с относительно небольшим заработком в молодости он не стремится заработать еще больше, а сумму тратит потому, что вариантов жить еще дешевле у него тоже не остается.

Считается, что большего успеха в сбережениях добьется молодежь: их преимущество — более длинная дистанция. Исследователи считают, что это необязательно так: хотя сбережения под проценты увеличат ваш капитал в будущем, не стоит забывать о таком экономическом термине, как временное преимущество: люди чаще предпочитают сегодняшние деньги, чем деньги в будущем.

Оба эти процесса компенсируют друг друга, поэтому успех зависит от того, что из них более значимо. По словам исследователя, обычно временное преимущество преобладает.

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Кроме того, нужно основательно подходить к расчетам: сила сложного процента не будет иметь значения, если на фоне инфляции процентные ставки будут равны 0.

И все же, даже в молодости следует заниматься сбережениями. Это поможет сформировать привычку, что особенно важно для не совсем рациональных людей. Тогда делать накопления в среднем возрасте, когда это необходимо, будет легче.

В молодом возрасте следует прежде всего «платить себе»: например, внести первоначальный капитал в недвижимость, отложить деньги на подушку безопасности.

Выводы исследования

Гипотеза жизненного цикла предполагает, что откладывать лучшее в периоды, когда вы зарабатываете больше, чтобы воспользоваться накоплениями в то время, когда ваш доход сократится: с этой точки зрения, сберегать лучше не в молодости, а в среднем возрасте.

Хотя считается, что преимущество молодежи — более длинная дистанция для накоплений, следует учитывать временное преимущество. Это означает, что условная $1000 даст вам больше радости, если вы получите ее сейчас, а не оставите до пенсии.

Молодым может быть более рационально накапливать средства не на пенсию, а на другие цели: например, на приобретение жилья.

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