Зачем украинцам нужна накопительная пенсионная система: ответ Минсоцполитики — Finance.ua
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Зачем украинцам нужна накопительная пенсионная система: ответ Минсоцполитики

Личные финансы
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Зачем украинцам нужна накопительная пенсионная система: ответ Минсоцполитики
Зачем украинцам нужна накопительная пенсионная система: ответ Минсоцполитики
В Украине активно работают над введением второго уровня пенсионной системы — накопительного. И для этого есть две основные причины. Детальнее о них рассказала заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона.
Первая причина — соотношение работающих и пенсионеров, которое сейчас составляет 1:1. Это очень мало для нормального функционирования солидарной системы и обеспечения достойных пенсионных выплат.
"В 2022 году один официально трудоустроенный гражданин в Украине содержал через солидарную пенсионную систему одного пенсионера. И это значит, что мы либо должны платить очень низкие пенсии, либо платить очень высокий единый социальный взнос.
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Фактически, в нормальной ситуации на одного пенсионера должно быть хотя бы два-три работающих человека. И такое снижение соотношения количества работающих к количеству пенсионеров становится угрожающим. И, к сожалению, тенденции ухудшились в результате военных действий, поскольку многие трудоспособные украинцы уехали за границу", — подчеркнула Марчак.
Второй причиной, по ее словам, являются быстрые темпы уменьшения коэффициента замещения, то есть того, какой процент текущей зарплаты будет в будущем обеспечивать пенсионная выплата.
«Стране уже сейчас нужно думать над тем, каким образом мы будем урегулировать пенсионные вопросы и проблемы в будущем, и какие системные решения мы будем предлагать. Собственно введение накопительной пенсионной системы — одно из системных решений», — подчеркнула заместитель главы Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

  • в правительстве сейчас рассматривают, в частности, и способы финансирования отчислений на накопительную пенсионную систему. В частности, речь идет об уменьшении налогов для использования средств на накопление;
  • проект закона о накопительной пенсии в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе;
  • ранее стало известно, что украинцы смогут сами выбирать пенсионный фонд для накопительных взносов, но не сразу.
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По материалам:
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