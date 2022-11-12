В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии — Finance.ua

В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии Сегодня 08:39 — Личные финансы

В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии, freepik.com

Введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется по окончании войны. За это время планируется наработать законодательство.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона

«Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут себе еще и дополнительно накапливать на персональные счета уже и получать очень хорошее, достойное, как в Европе или мире, пенсионное обеспечение», — сказала она.

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Напомним, первый заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк заявлял , что парламент отсрочил рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение накопительной пенсионной системы, на неопределенное время.

Справка Finance.ua:

в накопительном уровне пенсионной системы будут участвовать граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. Для тех, кому к моменту запуска накопительного уровня будет 55 лет и больше, пенсионная система никак не изменится;

размер взносов в накопительный уровень в первый год его функционирования составит 1% от заработной платы. Источником его уплаты будет 22% ЕСВ, который уменьшат на соответствующую сумму.

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