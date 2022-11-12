В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии — Finance.ua

В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии
Введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется по окончании войны. За это время планируется наработать законодательство.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
«Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут себе еще и дополнительно накапливать на персональные счета уже и получать очень хорошее, достойное, как в Европе или мире, пенсионное обеспечение», — сказала она.
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Напомним, первый заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк заявлял, что парламент отсрочил рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение накопительной пенсионной системы, на неопределенное время.
Справка Finance.ua:
- в накопительном уровне пенсионной системы будут участвовать граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. Для тех, кому к моменту запуска накопительного уровня будет 55 лет и больше, пенсионная система никак не изменится;
- размер взносов в накопительный уровень в первый год его функционирования составит 1% от заработной платы. Источником его уплаты будет 22% ЕСВ, который уменьшат на соответствующую сумму.
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