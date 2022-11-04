Пенсійна реформа: розгляд законопроєкту відтермінували – нардеп — Finance.ua
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Пенсійна реформа: розгляд законопроєкту відтермінували – нардеп

Казна та Політика
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Парламент відтермінував розгляд законопроєкту, що передбачає запровадження накопичувальної пенсійної системи, на невизначений час.
Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
«І поки № 2683 про впровадження накопичувальної пенсійної системи розглядатися в найближчі дні не буде. Відклали на невизначений час для подальших консультацій», — написав він у Telegram.
Як раніше повідомлялося, законопроєкт щодо пенсійної реформи планувалося розглянути в парламенті цього тижня.
Згідно представленому наприкінці 2021 року проєкту пенсійної реформи від Міністерства фінансів, передбачатиметься відрахування внесків у розмірі 1% від зарплати на особистий накопичувальний рахунок.
У накопичувальному рівні пенсійної системи братимуть участь громадяни, яким на момент його запуску буде менше 55 років. Для тих, кому на момент запуску накопичувального рівня буде 55 років і більше, пенсійна система ніяк не зміниться.
Передбачалося, що розмір внесків до накопичувального рівня у перший рік його функціонування становитиме 1% від заробітної плати. Джерелом його сплати буде 22% ЄСВ, який зменшать на відповідну суму. Тобто запровадження другого рівня пенсійної системи не має створити додаткового податкового навантаження ні на роботодавців, ні на працівників.
За матеріалами:
Економічна Правда
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