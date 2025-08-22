Представители ІТ-индустрии ответили на критику Гетманцева в сторону «Дія.City» — Finance.ua
Представители ІТ-индустрии ответили на критику Гетманцева в сторону «Дія.City»

В понедельник, 18 августа, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в своем Telegram-канале в реестре Дія. City зарегистрировано 2 210 компаний. По его словам, это значительно меньше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что правительство разрешило присоединять не только ІТ-компании. Часть индустрии продолжает отдавать предпочтение схемам с ФЛП для минимизации налогов.
Гетманцев обратил внимание на два факта. Во-первых, налоговые поступления от резидентов Дія. City в 2025 году выросли, особенно за счет НДФЛ, военного сбора и НДС. Во-вторых, несмотря на уникальные условия, режим не охватил даже половину отрасли, которая до сих пор работает через ФЛП.
Представители ІТ-индустрии отреагировали на критику Гетманцева.
«В связи с последними заявлениями Даниила Гетманцева относительно результатов „Дія.City“ мы считаем необходимым очертить позицию индустрии, представляя интересы как резидентов этого правового режима, так и еще не присоединившихся к нему компаний, чтобы предоставить комплексное видение состояния отрасли», — сказано в сообщении IТ Ukraine Association.
Там подчеркнули, что только за первое полугодие 2025 года резиденты «Дія.City» уплатили почти 16 млрд налогов — больше, чем за весь 2024 год, что является рекордным результатом для отрасли.
«Основной прирост налоговых поступлений обеспечили НДФЛ, военный сбор и НДС, которые непосредственно поддерживают бюджет и обороноспособность государства, подтверждая эффективность модели „Дія.City“», — подчеркнули представители отрасли.
До 2022 года украинская IT-индустрия переживала бум: страну выбирали в качестве надежного партнера для аутсорсинга, компании активно конкурировали за специалистов, а рынок цифровых услуг стремительно развивался. С началом войны ситуация изменилась: иностранные клиенты стали более осторожными из-за рисков отключений электроэнергии, мобилизации сотрудников и других вызовов, связанных с войной.
«Переход компаний к новому правовому режиму происходит постепенно и эволюционно. Это связано с необходимостью адаптации бизнес-моделей, сохранением команд и валютных поступлений в условиях военного положения. незначительным, поэтому говорить об уклонении от налогообложения некорректно», — говорят в ассоциации IT Ukraine.
ІТ-индустрия Украины остается вторым по объемам источников валютной выручки и одним из наиболее стабильных секторов экономики. Именно благодаря стабильности условий и доверию бизнеса создаются новые рабочие места, развиваются R&D-направления, инвестируется в образование и формируется украинская технологическая экосистема. Напомним, что государство гарантировало неизменность условий «Дія.City» на 25 лет, и бизнес принимает стратегические решения, в частности, в отношении инвестиций и расширений команд, рассчитывая на эту стабильность.
«Мы убеждены, что дальнейшее развитие „Дія.City“ и поддержка ІТ-индустрии обеспечат постоянный рост налоговых поступлений и экономический эффект для всей страны, а открытый диалог между бизнесом и государством является ключевым фактором успешного сотрудничества и развития сектора», — подытожили представители ІТ индустрии.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
