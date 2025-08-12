К «Дія.City» теперь могут присоединиться компании по цифровому моделированию зданий и обработке аудиовизуальных произведений — Finance.ua

К «Дія.City» теперь могут присоединиться компании по цифровому моделированию зданий и обработке аудиовизуальных произведений
Кабинет Министров расширил список сфер, компании из которых могут стать резидентами правового и налогового режима Дія.City.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Теперь присоединиться к режиму Дія. City смогут компании, работающие по следующим направлениям:
- Цифровое моделирование зданий — технологии, применяемые для точного планирования, проектирования и управления всеми этапами строительства.
- Обработка аудиовизуальных произведений — деятельность в сфере постпроизводства контента, компьютерной графики, анимации, спецэффектов и создания фонограмм.
Сегодня в Дія. City уже более 2200 резидентов пользуются льготными налоговыми условиями, инструментами для привлечения венчурных инвестиций и возможностями для построения прозрачной корпоративной структуры.
Напомним, в 2024 году и в первом и втором кварталах 2025 года IT-специалисты перечислили в госбюджет более 61 миллиарда гривен налогов. В первом квартале 2025 года айтишники заплатили более 12 миллиардов гривен:
- юридические лица уплатили 8 миллиардов гривен;
- от ФЛП бюджет получил 4 миллиарда гривен.
В июне 2025 г. украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 526 миллионов долларов. Это на 3,5% меньше, чем в мае, и означает уменьшение валютных поступлений на 19 миллионов долларов. В то же время, по сравнению с июнем 2024 года объем экспорта вырос на 2,7% или 14 миллионов долларов.
