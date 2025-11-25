Союзник «общипывает» рф и завышает цены на товары двойного назначения, — FT Сегодня 20:20

Китайские экспортеры значительно завышают цены на товары двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса, используя зависимость Кремля от их поставок.

Об этом сообщает Financinal Times , ссылаясь на доклад Института новых экономик Банка Финляндии.

Согласно докладу, цены на экспортные товары, которые поставляются из Китая в россию и могут иметь военное применение, выросли в среднем на 87% в период с 2021 по 2024 год. Для сравнения, цены на поставляемые в другие страны аналогичные товары выросли всего на 9%.

Исследование подтверждает, что россия смогла использовать китайских поставщиков для приобретения важных для российского ВПК товаров в обход западных ограничений. Но эта лазейка обошлась для них очень дорого.

Авторы исследования сосредоточились на торговле товарами, входящими в категорию «машины и механические приспособления» — сюда относится значительное количество оборудования, важного для развития военной промышленности.

Они пришли к выводу, что санкции «ограничили технологические возможности россии, сделав импорт критически важных товаров более дорогим».

Настолько дороже, что «страна-бензоколонка» в некоторых случаях покупала меньше товаров двойного назначения за гораздо большие деньги. К примеру, в период с 2021 по 2024 год стоимость импорта китайских шариковых подшипников в россию выросла на 76% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2021 годом. Но объем экспорта за это время снизился на 13%.

Исследователи также установили, что цены для российских импортеров существенно повысила и Турция — на 25−55% по сравнению с аналогичными экспортными товарами.

«Исследование показало, что влияние санкций на цены, похоже, усиливается. Возможно, потому что более строгое соблюдение санкций позволило экспортерам требовать от российских клиентов более высокие премии», — констатируют в Financial Times.

Как отметил в разговоре с журналистами высокопоставленный западный чиновник, ответственный за санкции, «обдирание» китайскими компаниями российского ВПК является «достаточно хорошим результатом».

«Если повысить цену товара на 80%, то фактически можно почти вдвое снизить объем того, что они могут купить», — добавил собеседник.

Снятие санкций остается критически важной целью Кремля. В опубликованном варианте мирного плана отмечается, что «вопрос снятия санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае».

