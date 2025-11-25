0 800 307 555
Союзник «общипывает» рф и завышает цены на товары двойного назначения, — FT

Союзник «общипывает» рф и завышает цены на товары двойного назначения, — FT
Китайские экспортеры значительно завышают цены на товары двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса, используя зависимость Кремля от их поставок.
Об этом сообщает Financinal Times, ссылаясь на доклад Института новых экономик Банка Финляндии.
Согласно докладу, цены на экспортные товары, которые поставляются из Китая в россию и могут иметь военное применение, выросли в среднем на 87% в период с 2021 по 2024 год. Для сравнения, цены на поставляемые в другие страны аналогичные товары выросли всего на 9%.
Исследование подтверждает, что россия смогла использовать китайских поставщиков для приобретения важных для российского ВПК товаров в обход западных ограничений. Но эта лазейка обошлась для них очень дорого.
Авторы исследования сосредоточились на торговле товарами, входящими в категорию «машины и механические приспособления» — сюда относится значительное количество оборудования, важного для развития военной промышленности.
Они пришли к выводу, что санкции «ограничили технологические возможности россии, сделав импорт критически важных товаров более дорогим».
Настолько дороже, что «страна-бензоколонка» в некоторых случаях покупала меньше товаров двойного назначения за гораздо большие деньги. К примеру, в период с 2021 по 2024 год стоимость импорта китайских шариковых подшипников в россию выросла на 76% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2021 годом. Но объем экспорта за это время снизился на 13%.
Исследователи также установили, что цены для российских импортеров существенно повысила и Турция — на 25−55% по сравнению с аналогичными экспортными товарами.
«Исследование показало, что влияние санкций на цены, похоже, усиливается. Возможно, потому что более строгое соблюдение санкций позволило экспортерам требовать от российских клиентов более высокие премии», — констатируют в Financial Times.
Как отметил в разговоре с журналистами высокопоставленный западный чиновник, ответственный за санкции, «обдирание» китайскими компаниями российского ВПК является «достаточно хорошим результатом».
«Если повысить цену товара на 80%, то фактически можно почти вдвое снизить объем того, что они могут купить», — добавил собеседник.
Снятие санкций остается критически важной целью Кремля. В опубликованном варианте мирного плана отмечается, что «вопрос снятия санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае».
По материалам:
УНІАН
