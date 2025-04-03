Предприниматели сообщили о планах на два года (опрос) — Finance.ua

Предприниматели сообщили о планах на два года (опрос) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Предприниматели сообщили о планах на два года (опрос)

Ожидания предпринимателей относительно деловой активности в двухлетней перспективе остались неизменными.

Об этом говорится в новом ежемесячном опросе руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны», который проводит Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

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Индекс ожидаемых изменений деловой активности в феврале, как и в январе, составляет 0,10. В распределении значительных изменений не произошло. Доля планирующих расширение деятельности составляет 15,4% (была 14,4%), а доля планирующих сокращать деятельность составляет 5,1% (была 4,1%). Доля планирующих остаться на текущем уровне составляет 79,5% (была 81,5%).

Среди предприятий всех размеров наиболее оптимистичные планы на будущее имеют крупные микропредприятия, показатель которых составляет 0,23.

Показатель малых предприятий вдвое ниже и составляет 0,11. Несколько более низким и примерно одинаковым является показатель средних (0,08) и крупных (0,06) предприятий.

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Регионы

Зарегистрированы существенные региональные отличия. Самые высокие показатели ожиданий имеют предприятия Черкасской (1,00), Закарпатской и Тернопольской (по 0,67 для каждой) областей.

Показатель Сумской (-0,22), Киевской (-0,20), Днепропетровской (-0,12) и Житомирской (-0,05) областей имеет отрицательное значение.

Отрасли экономики

Ожидания зависят от отрасли индустрии. Наивысшее значение показателя имеют полиграфия (0,50) и деревообрабатывающая (0,26) промышленность. Показатель машиностроения самый низкий, его значение равно нулю.

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Двухлетние ожидания

Уровень неопределенности относительно планов предприятий на следующие два года существенно уменьшился. Ответ относительно перспектив на предстоящие два года в сентябре не смогли дать 29% опрошенных (было 37% опрошенных).

Планы

Уровень неопределенности планов на двухлетнюю перспективу зависит от размера предприятия. В феврале показатель неопределенности на двухлетнюю перспективу самый низкий для крупных предприятий, значение которых уменьшилось с 31% до 25%. Показатель микропредприятий составляет 27% был (39%).

Показатель неопределенности на двухлетнюю перспективу является самым низким для крупных предприятий, значение которых уменьшилось с 32% до 29%, а показатель неопределенности для средних предприятий уменьшился с 44% до 32%.

Следовательно, неопределенность относительно общеэкономической среды, как и в случае с финансово-экономической ситуацией, зависит от размера предприятия.

Показатель неопределенности для крупных предприятий с неизменным значением в 13% является самым низким. Также показатель не изменился для малых предприятий, его значение, как и в прошлом месяце, составляет 21%. Показатель неопределенности для микропредприятий снизился с 31% до 18%. Показатель для средних предприятий снизился с 24% до 15%.

Ключевые результаты 34-го ежемесячного опроса предприятий:

В феврале 2025 г. на фоне уменьшения долгосрочной неопределенности планы предприятий на следующие два года остаются нейтрально положительными.

В то же время темпы восстановления из года в год сократились до самого низкого за последние 24 месяца значения.

до самого низкого за последние 24 месяца значения. Также наблюдается уменьшение темпов роста производства по сравнению с предыдущим месяцем, но производственные планы на следующие три месяца уже два месяца продолжают расти.

роста производства по сравнению с предыдущим месяцем, но производственные планы на следующие три месяца уже два месяца продолжают расти. Основными препятствиями для развития бизнеса являются нехватка рабочей силы, рост цен и опасные условия труда.

В феврале 2025 года суммарная доля предприятий, работающих почти на полную и полную мощность, составила 62%, что является одним из самых высоких показателей за все волны опроса (до этого самый высокий показатель был в предыдущем месяце — 63%).

В январе 2025 года из-за отключения электроэнергии предприятия потеряли 5% от общего рабочего времени. Это несколько выше, чем в декабре 2024 года (4%).

Часть бизнеса до сих пор не может преодолеть вызовы для экспортной деятельности. По состоянию на февраль 2025 года 20% предприятий экспортировали до начала войны, но не смогли возобновить экспорт в последние 12 месяцев.

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины фиксирует устойчивый рост выручек после традиционного зимнего спада. Данные свидетельствуют об активизации бизнеса и увеличении среднедневной выручки в разных сферах экономики. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ГНС за 2025 год.

Среднедневная выручка в феврале выросла на 10% по сравнению с январем — с 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Общее количество чеков за два месяца составило 1,533 млрд, что свидетельствует о росте покупательной активности.

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