Предприниматели сообщили о планах на два года (опрос) — Finance.ua

Предприниматели сообщили о планах на два года (опрос)
Ожидания предпринимателей относительно деловой активности в двухлетней перспективе остались неизменными.
Об этом говорится в новом ежемесячном опросе руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны», который проводит Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
Индекс ожидаемых изменений деловой активности в феврале, как и в январе, составляет 0,10. В распределении значительных изменений не произошло. Доля планирующих расширение деятельности составляет 15,4% (была 14,4%), а доля планирующих сокращать деятельность составляет 5,1% (была 4,1%). Доля планирующих остаться на текущем уровне составляет 79,5% (была 81,5%).
Среди предприятий всех размеров наиболее оптимистичные планы на будущее имеют крупные микропредприятия, показатель которых составляет 0,23.
Показатель малых предприятий вдвое ниже и составляет 0,11. Несколько более низким и примерно одинаковым является показатель средних (0,08) и крупных (0,06) предприятий.
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Регионы
Зарегистрированы существенные региональные отличия. Самые высокие показатели ожиданий имеют предприятия Черкасской (1,00), Закарпатской и Тернопольской (по 0,67 для каждой) областей.
Показатель Сумской (-0,22), Киевской (-0,20), Днепропетровской (-0,12) и Житомирской (-0,05) областей имеет отрицательное значение.
Отрасли экономики
Ожидания зависят от отрасли индустрии. Наивысшее значение показателя имеют полиграфия (0,50) и деревообрабатывающая (0,26) промышленность. Показатель машиностроения самый низкий, его значение равно нулю.
Двухлетние ожидания
Уровень неопределенности относительно планов предприятий на следующие два года существенно уменьшился. Ответ относительно перспектив на предстоящие два года в сентябре не смогли дать 29% опрошенных (было 37% опрошенных).
Планы
Уровень неопределенности планов на двухлетнюю перспективу зависит от размера предприятия. В феврале показатель неопределенности на двухлетнюю перспективу самый низкий для крупных предприятий, значение которых уменьшилось с 31% до 25%. Показатель микропредприятий составляет 27% был (39%).
Показатель неопределенности на двухлетнюю перспективу является самым низким для крупных предприятий, значение которых уменьшилось с 32% до 29%, а показатель неопределенности для средних предприятий уменьшился с 44% до 32%.
Следовательно, неопределенность относительно общеэкономической среды, как и в случае с финансово-экономической ситуацией, зависит от размера предприятия.
Показатель неопределенности для крупных предприятий с неизменным значением в 13% является самым низким. Также показатель не изменился для малых предприятий, его значение, как и в прошлом месяце, составляет 21%. Показатель неопределенности для микропредприятий снизился с 31% до 18%. Показатель для средних предприятий снизился с 24% до 15%.
Ключевые результаты 34-го ежемесячного опроса предприятий:
- В феврале 2025 г. на фоне уменьшения долгосрочной неопределенности планы предприятий на следующие два года остаются нейтрально положительными.
- В то же время темпы восстановления из года в год сократились до самого низкого за последние 24 месяца значения.
- Также наблюдается уменьшение темпов роста производства по сравнению с предыдущим месяцем, но производственные планы на следующие три месяца уже два месяца продолжают расти.
- Основными препятствиями для развития бизнеса являются нехватка рабочей силы, рост цен и опасные условия труда.
- В феврале 2025 года суммарная доля предприятий, работающих почти на полную и полную мощность, составила 62%, что является одним из самых высоких показателей за все волны опроса (до этого самый высокий показатель был в предыдущем месяце — 63%).
- В январе 2025 года из-за отключения электроэнергии предприятия потеряли 5% от общего рабочего времени. Это несколько выше, чем в декабре 2024 года (4%).
- Часть бизнеса до сих пор не может преодолеть вызовы для экспортной деятельности. По состоянию на февраль 2025 года 20% предприятий экспортировали до начала войны, но не смогли возобновить экспорт в последние 12 месяцев.
Справка Finance.ua:
- Государственная налоговая служба Украины фиксирует устойчивый рост выручек после традиционного зимнего спада. Данные свидетельствуют об активизации бизнеса и увеличении среднедневной выручки в разных сферах экономики. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ГНС за 2025 год.
- Среднедневная выручка в феврале выросла на 10% по сравнению с январем — с 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Общее количество чеков за два месяца составило 1,533 млрд, что свидетельствует о росте покупательной активности.
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