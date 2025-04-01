У какой страховой лучший продукт ДМС для бизнеса: результаты FinAwards 2025 — Finance.ua
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У какой страховой лучший продукт ДМС для бизнеса: результаты FinAwards 2025

Страхование
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У какой страховой лучший продукт ДМС для бизнеса: результаты FinAwards 2025
У какой страховой лучший продукт ДМС для бизнеса: результаты FinAwards 2025
В Киеве 28 марта выбрали тройку победителей номинации «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса», которая состоялась в рамках ежегодного конкурса FinAwards 2025. Организаторами премии являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.
Отметим, что всего победителей определяли по 35 номинациям в рамках конкурса и трем вне его.
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Первую строчку в номинации «Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса» заняла Universalna. Условия победителя:
  • стоимость пакета по Киеву в год (мин. и макс.): от 8 тыс. до 55 тыс. гривен
  • стоимость пакета по Украине в год (мин. и макс.): от 4800 до 55 тыс. гривен
  • количество медучреждений, с которым работает компания: 13 090
  • среднее время организации помощи: от 20 мин до 1 часа
  • средний срок организации получения медикаментов: от 20 мин до 1 часа
На второй позиции расположилась ЧАО СК «Уника» с условиями:
  • стоимость пакета по Киеву в год (мин. и макс.): от 2300 до 75200 гривен (зависит от наполнения программы)
  • стоимость пакета по Украине в год (мин. и макс.): от 2300 до 75200 гривен (зависит от наполнения программы)
  • количество медучреждений, с которым работает компания: 13 033
  • среднее время организации помощи: до 1 часа
  • средний срок организации получения медикаментов: до 3-х часов
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Замыкает тройку лидеров СК «Арсенал Страхование»:
  • стоимость пакета по Киеву в год (мин. и макс.): от 1400 до 50 тыс. гривен (зависит от наполнения программы)
  • стоимость пакета по Украине в год (мин. и макс.): от 1400 до 50 тыс. гривен (зависит от наполнения программы)
  • количество медучреждений, с которым работает компания: 12 000
  • среднее время организации помощи: от 2 до 3 часов
  • средний срок организации получения медикаментов: 1 час
Четвертую строчку заняла страховая Инго, а на пятом месте — СК «Країна».

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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