Правоохранители советуют, как уберечься от карманников — Finance.ua

Правоохранители советуют, как уберечься от карманников Сегодня 13:10 — Личные финансы

Правоохранители советуют, как уберечься от карманников, Фото: freepik

Карманные кражи — явление не новое. Воры действуют не только в общественном транспорте, но и в супермаркетах и ​​на рынках.

В патрульной полиции Запорожской области рассказали , как уберечь себя от карманников.

Для того чтобы защититься от карманников, правоохранители советуют:

носите сумку только впереди и в застегнутом виде;

не демонстрируйте незнакомым людям имеющиеся у вас средства, дорогие телефоны и прочие гаджеты;

сидя в кафе, не оставляйте кошелек или другие ценные вещи в карманах одежды, даже если она висит на спинке вашего стула;

находясь у кассы самообслуживания, не оставляйте личные вещи в корзинах и тележках для покупок.

В полиции отмечают: не теряйте из виду личные вещи. Ведь случаются ситуации, когда производят замену ваших сумок, портфелей, портмоне на собственные.

Также стоит обращать внимание на окружающих вас лиц. Если один и тот же человек неоднократно встречается вам, присматривается к вашим вещам или иным образом вызывает подозрение, старайтесь держаться от него подальше.

«В случае, если вы стали жертвой карманного воровства, немедленно сообщите о случившемся в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти вора и вернуть ваши ценности», — говорят в полиции.

Напомним, в Госспецсвязи сообщили , что более половины мошеннических сайтов происходят из россии, поэтому украинцам следует тщательно проверять сайты, на которых они вводят свои данные, чтобы избежать фишинговых атак.

Для безопасности советуют обязательно проверять адрес сайта, протокол (http или https), а также переходить на сайты через поисковую систему и проверять информацию из официальных источников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.