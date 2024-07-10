В Днепре разоблачили мошенников, укравших почти 1,5 миллиона со счетов погибших военных — Finance.ua
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В Днепре разоблачили мошенников, укравших почти 1,5 миллиона со счетов погибших военных

Криминал
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В Днепре разоблачили мошенников, укравших почти 1,5 миллиона со счетов погибших военных
В Днепре разоблачили мошенников, укравших почти 1,5 миллиона со счетов погибших военных, Фото: gp.gov.ua
В Днепре правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую почти 1,5 млн грн со счетов погибших военных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые, привлекая сотрудника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Среди участников группы был айтишник, который менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших воинов.
В дальнейшем подозреваемые снимали наличные деньги, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
В настоящее время установлено 20 пострадавших, сумма нанесенного ущерба — почти 1,5 млн грн.
Во время санкционированных обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, SIM-карты, военная одежда и экипировка, черновые записи.
В настоящее время всем участникам группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
По материалам:
Finance.ua
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