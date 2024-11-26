Правоохранители проверяют решения МСЭК об инвалидности в отношении 1695 должностных лиц — Finance.ua

Правоохранители проверяют решения МСЭК об инвалидности в отношении 1695 должностных лиц Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Правоохранители проверяют решения МСЭК об инвалидности в отношении 1695 должностных лиц

Министерство здравоохранения вместе с правоохранительными органами проверяют решения медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности 1695 должностным лицам из более чем 30 государственных органов.

Об этом сообщил Минздрав.

По состоянию на конец ноября 2024 года межведомственная группа, которая проверяет решение, сформировала перечень из этих 1695 должностных лиц в соответствии с информацией Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

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«Они направлены для проведения экспертизы об обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями», — добавили в Минздраве.

В частности, среди отобранных дел, подлежащих пересмотру:

32% - работники органов налоговой службы Украины;

26% - работники органов прокуратуры;

17% - работники органов таможенной службы;

25% - работники других государственных органов.

Этот список увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранителей.

В ближайшие два месяца проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности продолжатся, а в случае необоснованного принятия таких решений будут проведены их пересмотры.

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Как напомнили в ведомстве, для оптимизации процесса были введены изменения на центральном уровне. Соответственно функции Центральной МСЭК Минздрава в части проведения медико-социальной экспертизы, в частности по обжалованию решений и проведению проверок, передали Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в Днепре, на базе которого создана обновленная Центральная МСЭК.

Напомним, 4 октября правоохранители разоблачили руководителя медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в Хмельницкой области Татьяну Крупу, а также ее сына Александра Крупу — главу областного Пенсионного фонда — в незаконном обогащении на миллионы долларов.

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На фоне этого скандала правоохранители взялись за проверку чиновников Хмельнитчины и работников МСЭК. Министерство здравоохранения провело проверки и отменило заключения Хмельницкой МСЭК об установлении инвалидности 74 военнообязанных. А президент Владимир Зеленский назначил заседание СНБО по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и пообещал реакцию на разных уровнях.

Так, 22 октября Зеленский объявил, что СНБО определил перечень решений, «которые вернут справедливость», а он утвердил их указом. Через несколько минут стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

hromadske По материалам:

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