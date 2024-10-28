Кто будет выполнять функции МСЭК — решение правительства Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Кто будет выполнять функции МСЭК — решение правительства

Функции центральной МСЭК будет выполнять украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, говорится на официальном сайте Минздрава.

Читайте также Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников

«По решению Минздрава Украины, выполнение функций Центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где на протяжении 2024 года Минздравом создавалась необходимая материально-техническая база, которая должна упростить процесс прохождения экспертизы для людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, позволяющие Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, которая относится к сфере управления Минздрава и имеет лицензию на ведение хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Читайте также Генпрокурор Костин уходит в отставку после скандалов с МСЭК

При этом, согласно действующему законодательству, министерство образует и назначает руководителя только Центральной МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Региональные МСЭК, а это 328 комиссий, из которых 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий, подчинены областным советам.

«Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена», — добавил Минздрав.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. В частности, оно предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.