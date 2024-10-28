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Кто будет выполнять функции МСЭК — решение правительства

Казна и Политика
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Кто будет выполнять функции МСЭК — решение правительства
Кто будет выполнять функции МСЭК — решение правительства
Функции центральной МСЭК будет выполнять украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, говорится на официальном сайте Минздрава.
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«По решению Минздрава Украины, выполнение функций Центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где на протяжении 2024 года Минздравом создавалась необходимая материально-техническая база, которая должна упростить процесс прохождения экспертизы для людей», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, позволяющие Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, которая относится к сфере управления Минздрава и имеет лицензию на ведение хозяйственной деятельности по медицинской практике.
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При этом, согласно действующему законодательству, министерство образует и назначает руководителя только Центральной МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Региональные МСЭК, а это 328 комиссий, из которых 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий, подчинены областным советам.
«Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена», — добавил Минздрав.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. В частности, оно предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
  • правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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