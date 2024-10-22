Генпрокурор Костин уходит в отставку после скандалов с МСЭК — Finance.ua

Генпрокурор Костин уходит в отставку после скандалов с МСЭК Сегодня 17:40

Генпрокурор Костин уходит в отставку после скандалов с МСЭК

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по поводу явно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве идут проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины. Считаю абсолютно верной позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность. Я благодарен президенту и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности Генерального прокурора», — заявил Костин.

Напомним, ранее разоблачили руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего должность в управлении Пенсионного фонда, на незаконном обогащении и махинациях с медицинскими документами.

Офис генпрокурора приступил к проверке информации о том, что почти все прокуроры на Хмельнитчине оформили группу инвалидности и успешно получают государственные пенсии.

У руководительницы МСЭК Николаевщины нашли более $450 тысяч и российский паспорт ее сына.

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