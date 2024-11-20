Ликвидация МСЭК: Рада поддержала законопроект в первом чтении — Finance.ua

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Ликвидация МСЭК: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Казна и Политика
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Ликвидация МСЭК: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Ликвидация МСЭК: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, поддержала в первом чтении законопроект № 12 178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект проголосовали 260 нардепов.
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В частности, законопроект предлагает вместо понятия «медико-социальная экспертиза» ввести термин «оценка повседневного функционирования человека».
Законопроект предлагает установить, что медосмотр должны проводить соответствующие экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения. Их функциями будут:
  • установление группы инвалидности:
  • направление на дополнительное обследование;
  • планирование и проведение повторного обследования и т. д.
Согласно пояснительной записке, основной задачей законопроекта № 12 178 является упрощение процессов установления инвалидности, цифровизация прохождения экспертизы и внедрение прозрачных механизмов обжалования.
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По новому законопроекту, создается система оценки на базе мощных больниц с мультидисциплинарными реабилитационными командами.
Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» законопроект вводит термин «оценка повседневного функционирования личности.» В центре нового процесса будет стоять не бумажка, а реальная помощь, необходимая каждому конкретному человеку, чтобы полноценно жить и работать.
В правительстве утверждают, что новая система будет цифровизирована и нацелена на максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.
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Состояние пациента и его потребности для восстановления будут оцениваться практикующими врачами в многопрофильных больницах в составе экспертных команд. Кроме того, будет возможность дистанционной, заочной и выездной оценки. Все действия и документы будут фиксироваться в электронной системе для минимизации коррупционных рисков. В то же время статистика команд, их деятельности, решений и очередей будет доступна онлайн.
По материалам:
Діло
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