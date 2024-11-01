Правительство одобрило законопроект о ликвидации МСЭК с 1 января — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о ликвидации МСЭК с 1 января
Кабмин предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует устаревшую систему медико-социальной экспертизы и создаст цифровизированную систему на базе ведущих больниц.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«Мы полностью разделяем недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК. Пора заменить ее новой, которая будет базироваться на других принципах. Человек, живущий с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, что позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом. Закрепленная в проекте закона реформа МСЭК — первый и ключевой этап воплощения этого видения», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» законопроект вводит термин «оценка повседневного функционирования личности.»
Согласно законопроекту, с 1 января 2025 г. вместо МСЭКов заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. Эти команды будут работать в многопрофильных, мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды.
Эти больницы оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды исходя из потребностей каждого пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в заведении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.
Отмечается, что новая система будет цифровизированной. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценивания будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценивания трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат.
«Цифровизация также будет предотвращать коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент — имен врачей, которые будут оценивать его функциональность. Это исключит возможность предварительных коррупционных договоренностей, в том числе и таких, о которых в последнее время стало известно», — отмечают в Минздраве.
Законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности: не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК), направлять на оценивание смогут лечащие врачи, а военнослужащих — врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы. К процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента; определено, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие нет. Также предусмотрены механизмы обжалования решений команд.
Будет финансироваться новая система оценивания через НСЗУ.
Законопроект, разработанный Минздравом, закладывает основы оценки повседневного функционирования. Дальнейший путь пациента после проведения медицинской оценки будет происходить в соответствии с изменениями, которые будут внедрены в социальной, образовательной сферах, сфере занятости и предусматривать механизмы получения необходимых услуг.
Справка Finance.ua:
- 22 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности.
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