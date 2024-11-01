Правительство одобрило законопроект о ликвидации МСЭК с 1 января — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о ликвидации МСЭК с 1 января Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект о ликвидации МСЭК с 1 января

Кабмин предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует устаревшую систему медико-социальной экспертизы и создаст цифровизированную систему на базе ведущих больниц.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения

«Мы полностью разделяем недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК. Пора заменить ее новой, которая будет базироваться на других принципах. Человек, живущий с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, что позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом. Закрепленная в проекте закона реформа МСЭК — первый и ключевой этап воплощения этого видения», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вместо понятия «медико-социальная экспертиза» законопроект вводит термин «оценка повседневного функционирования личности.»

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 г. вместо МСЭКов заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. Эти команды будут работать в многопрофильных, мощных медицинских учреждениях, где уже работают мультидисциплинарные реабилитационные команды.

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Эти больницы оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования и имеют в штате достаточное количество профильных специалистов, из которых можно будет формировать команды исходя из потребностей каждого пациента. При необходимости команда может провести оценку не только очно в заведении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.

Отмечается, что новая система будет цифровизированной. Лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценивания будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценивания трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат.

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«Цифровизация также будет предотвращать коррупцию и другие злоупотребления. Например, врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент — имен врачей, которые будут оценивать его функциональность. Это исключит возможность предварительных коррупционных договоренностей, в том числе и таких, о которых в последнее время стало известно», — отмечают в Минздраве.

Законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности: не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК), направлять на оценивание смогут лечащие врачи, а военнослужащих — врачи ВВК на основании четких критериев с помощью электронной системы. К процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента; определено, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие нет. Также предусмотрены механизмы обжалования решений команд.

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Будет финансироваться новая система оценивания через НСЗУ.

Законопроект, разработанный Минздравом, закладывает основы оценки повседневного функционирования. Дальнейший путь пациента после проведения медицинской оценки будет происходить в соответствии с изменениями, которые будут внедрены в социальной, образовательной сферах, сфере занятости и предусматривать механизмы получения необходимых услуг.

Справка Finance.ua:

22 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности.

Укрінформ По материалам:

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